GridUp ile elektrik şebekesine açık inovasyon çağrısı

Aydem Enerji’nin Aydın, Denizli, Muğla ile İzmir ve Manisa’da faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketleri Adm ve Gdz Elektrik Dağıtım Ar-Ge Birimi yürütücülüğünde hayata geçirilen GridUp Hızlandırma Programı, elektrik dağıtım sektörüne fayda sağlayabilecek yenilikçi çözümleri hızlı biçimde test etmek, doğrulamak ve uygulanabilir olanları hayata geçirmek üzere başlatıldı.

Program, şirket içi ekipler ile girişimcilerin birlikte çalıştığı açık inovasyon modeliyle kurgulandı. "Hızlı dene, hızlı öğren" mantığıyla çalışan programda, iyi fikirler hızla test edilecek. Böylece gerçekten değerli çözümler operasyonel verimlilik, akıllı şebeke ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ölçeklenebilir hale getirilecek.

Sahadaki ihtiyaçlarla bire bir eşleşen proje süreci

Her iki şirket, GridUp programı ile elektrik dağıtım şirketlerinin gerçek ihtiyaçlarıyla uyumlu proje başvurularını doğru şekilde eşleştirmeyi hedefliyor. Ortaya çıkacak fikirlerin bir sorunu çözmesi ve önerilen çözümün saha koşullarında hayata geçirilebilir nitelikte olması bekleniyor.

Adm ve Gdz’nin sahadan derlediği ihtiyaç analizi, programın odak alanlarını 12 kritik başlık altında tanımlıyor: Veri analitiği, yapay zekâ, otomasyon, IoT, öngörücü yaklaşımlar, operasyonel verimlilik, yeşil dönüşüm, akıllı şebeke, enerji verimliliği, siber güvenlik, karbon ayak izi ve yenilenebilir enerji entegrasyonu. Bu bağlamda yapay zekâ destekli uygulamalar öne çıkan temalar arasında yer alıyor. Finansal verimlilik, operasyonel verimlilik ve kurumsal imaja katkı sağlayan çözümler eşit ağırlıkla değerlendiriliyor. Özellikle otomasyon süreçlerinde insan gücünü teknolojiye odaklamak ve operasyonun belirli bölümlerini yapay zekaya aktarmak, en çok dikkat çeken başlıkların başında geliyor.

Programa kabul edilen girişimciler, Adm ve Gdz ekipleriyle doğrudan çalışma fırsatı bulacak. Aynı zamanda teknik, iş modeli ve ürünleştirme konularında mentorluk desteği alacak.

Esnek çalışma modeli sunuyor

GridUp, bu kapsamda girişimcilere tek tip bir iş birliği modeli sunmuyor. Doğrulanan çözümler için uzun soluklu çözüm ortaklığı modelleri de değerlendirme kapsamında. Bu kapsamda farklı olgunluk seviyelerindeki girişimlerin programa anlamlı biçimde dahil olmasını sağlıyor. Program; ihtiyaç analizi, değerlendirme süreci, girişimci buluşmaları, ideathon, hackathon, datathon, PoC ve Demo Day olmak üzere 9 aylık yapılandırılmış bir süreçle ilerleyecek. Program süresince seçilen projelere test ve pilot uygulamalar için saha, veri ve operasyonel destek sağlanacak. Doğrulanan çözümler Demo Day’de ödüllendirilecek.

İstanbul’da büyük ilgi

GridUp kapsamında farklı şehirlerde düzenlenen buluşmalar büyük ilgi görüyor. Girişimcilerin sektörün ihtiyaçlarını doğrudan dinleyebildiği ve iş birliği fırsatlarını keşfedebildiği bu etkinliklerde İzmir, Denizli ve İstanbul Avrupa yakasındaki buluşmaları tamamlandı. İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Teknokent’te gerçekleşen etkinlik yoğun katılım ile gerçekleşirken, 10 Nisan’da İstanbul Anadolu Yakasındaki Mext Teknoloji Merkezi ve 8 Mayıs’ta Ankara Bilkent Cyberpark’ta girişimciler ile bir araya gelinecek.

Ayrıca, mayıs ayı içerisinde online bir buluşma da organize edilmesi planlanıyor.