■ Grip Türkiye’ye ne kadarlık fatura çıkartıyor?

RUHİ SANYER

Türkiye’de gribin, 65 yaş üstüne, kronik hastalara ve 59 aya kadar olan çocuklara yılda 6 milyar lira fatura çıkardığı tahmin ediliyor. 65 yaş altı erişkinlerin faturasına işgücü kaybına bağlı ekonomik maliyet ekleniyor ve rakam en az ikiye katlanıyor. Grip (influenza), virüs yoluyla bulaşan, burun, boğaz ve nadiren akciğerleri etkileyen, insandan insana kolaylıkla geçebilen ve her yıl salgın olarak görülen, ölümcül sonuçları nedeniyle mutlaka ciddiye alınması gereken bir hastalık. Bu yıl tablo hem Türkiye’de hem de küresel düzeyde virüsün yayılma gücü nedeniyle biraz daha ağır. Bunu hastanelere yapılan başvurulardan ve çevremizdekilerin anlattıklarından görmek mümkün.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Genel Başkanı Prof. Dr. Güzin Özbek gribin (influenza), özellikle risk gruplarında ciddi sonuçlara yol açabilen, bazen hastaneye yatış ve hatta ölüme neden olabilen bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu söylüyor. Sanofi Aşılar İş Birimi Avrasya Bölgesi Medikal Direktörü Dr. Özde Tırna, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada her yıl 1 milyar kişinin grip virüsüyle enfekte olduğunu ve beş milyon kişinin hastaneye yatmasını gerektirecek veya komplikasyonlar geliştirecek kadar ağır hasta olduğunu söylüyor.

Infl uenza yılda 290.000 ila 650.000 solunum yolu kaynaklı ölüme neden oluyor. Peki Türkiye’de her yıl kaç kişi mevsimsel gribe yakalanıyor? Sorunun yanıtını vermek pek kolay değil, ama T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’nın Haftalık Influenza Sürveyans Raporları’ndaki verilerden kabaca bir hesap yapmak mümkün. 30 Eylül 2024- 9 Şubat 2025 arasında grip vakalarını noktasal olarak izlemekle görevli 21 ildeki 231 aile hekimine grip benzeri hastalık gerekçesiyle başvuranların yüzde 13,5’ine grip teşhisi konmuş. Ancak ekim ve kasım aylarında grip vakalarının nispeten az olduğu düşünüldüğünde hastalığın aralık ve ocak aylarında vites yükselttiği görülüyor.

■ Grip Türkiye’ye ne kadarlık fatura çıkartıyor?

65 yaş üstü popülasyonda gripten kaynaklı geri ödenen ilaç, hastanede tedavi ve yoğun bakım maliyetlerinin yılda 6 milyar TL’den fazla olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu rakam yalnızca 65 yaş üstü popülasyona, kronik hastalıkları nedeniyle ödeme alanlara ve 59 aya kadar olan çocuklara ait. 65 yaş altı gruptaki erişkinlerin de daha hafi f geçirmekle birlikte gribe yakalandıkları, sağlık harcaması yaptıkları ve çoğunun da çalışmaması nedeniyle ortaya işgücü kaybına bağlı ekonomik maliyetler de çıktığı kabul edildiğinde faturayı 2 ile çarpmak yanlış olmayacak. Yani gribin Türkiye’ye yıllık maliyeti 13.5 milyar TL’ye kolaylıkla ulaşıyor.