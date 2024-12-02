GrowX, 100’e yakın kurumun büyümesine katkı sağlıyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Yönetim danışmanlığı ve mevcut durum analizi yapan GrowX Yönetim Doktoru, 100’e yakın özgün kurum içi eğitimi ile şirketlerin büyümesine katkı sağlıyor.

2021 yılından beri yerli ve yabancı şirketlerin kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme süreçlerinde rol aldıklarını aktaran GrowX Kurucu ve CEO’su Dr. Savaş Tavşancı, “Üretim, hizmet ve perakende sektörlerini kapsayacak şekilde yüzlerce şirketi, liderini ve ekibini güçlendirdik. Sürdürülebilir büyüme amacı ile en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Verdikleri başlıca hizmetleri yönetim danışmanlığı ve yönetici mentörlüğü olarak sıralayan ifade eden Tavşancı, “Yönetim danışmanlığı, şirketlerin performanslarını iyileştirmek veya hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak için verilen uzun süreli ve kapsamlı bir hizmet. Yönetim danışmanlığı hizmeti ise, şirketlerin veya belli fonksiyonlarının mevcut durumunu analiz edip, analizde ortaya koyduğu teşhislerle tedavi yöntemini önerip, önerinin kabul görmesi halinde bunu uygulamaya geçirmeye çalışıyor. Aynı zamanda GrowX yönetici mentörlüğü modeli ise, orta ve üst düzey yöneticilerin kritik liderlik yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Size ne yapmanız gerektiğini belirtmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi sektörlerine ve konumlarına özel liderlik becerileri geliştirmenizde size rehberlik ediyor” dedi.

“Kurum içi eğitimleri önemsiyoruz”

Firmalara düzenli aralıklarla kurum içi eğitimler düzenlediklerini de ifade eden Tavşancı, “GrowX olarak, firmaların yönetim, finans, satış, üretim ve kişisel gelişim alanlarında beklenti ve ihtiyaçlarına özel kurum içi butik eğitimler veriyoruz. Firmalar deneyimli eğitmenlerle birlikte, katılımcıların bilgi, beceri ve davranışlarına artı değer katıyorlar” diye konuştu.

“Hedefimiz global anlamda büyümek”

Bilgiyi kendileri üreterek maksimum hizmeti sağlamak için çabaladıklarını ve şu anki hedeflerinin global ayaklarını büyütmek olduğunu söyleyen Tavşancı, “Yüzde 38 oranında yabancı menşeli firmalara hizmet veriyoruz. Yüzde 85 başarı oranımız var. Bunu daha da arttırmak en büyük hedefimiz” dedi.

“GrowX Talks söyleşileri ile iş profesyonellerini bir araya getiriyoruz”

GrowX Yönetim Doktoru olarak kurumsal sosyal sorumluk projesi kapsamında her ay farklı konu ve konuklarla GrowX Talks söyleşileri düzenliklerini aktaran Tavşancı, “Yaklaşık 1 saat süren GrowX Talks’larda, belirlediğimiz konularla ilişkili olarak davet ettiğimiz farklı şirket ve kurumların üst düzey yöneticilerinin düşünce ve deneyimlerini katılımcılarla buluşturuyoruz. Online ve ücretsiz olarak düzenlenen söyleşilere tüm iş profesyonelleri katılabiliyor” dedi.