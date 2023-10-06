Grundfos, Türkiye’deki 25. yılı partnerleriyle kutladı

Grundfos, Türkiye’deki 25. yılını kutladı. Kutlamaya katılmak üzere Türkiye’ye gelen Grundfos Grup Başkanı ve CEO’su Poul Due Jensen şu açıklamalarda bulundu.

“Kurulduğu 1945 yılından beri su her zaman Grundfos'un kalbi ve ruhu olmuştur. Suyun dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz ve bu inançla dünyaya bir söz verdik. Suyun akışına saygı duyacak, koruyacak ve geliştireceğiz. Dünyanın su ve iklim sorunlarına yönelik çözümlere öncülük etmeye ve insanların yaşam kalitesini iyileştirmeye kararlıyız. Geçen yıl SBTi tarafından (Bilime Dayalı Hedef Girişimi) tarafından taahhüt altına alınan Net Sıfır Karbon hedeflerimiz, bu konudaki kararlılığımızın çok ciddi bir kanıtı. Bu hedefin temelinde, daha akıllı ve enerjiyi daha verimli kullanan pompalar ve su işleme çözümleri aracılığıyla son kullanıcıların enerjisi tasarrufu sağlaması yatıyor. Müşterilerimizin doğal kaynakları korumalarına ve iklim etkilerini azaltmalarına yardımcı olan ürün ve çözümler üretiyoruz ve sürdürülebilirliği yaptığımız her şeyin merkezine koyuyoruz.”

SU VE ENERJİ TASARRUFU ÖNCELİĞİMİZ

Grundfos Türkiye’nin 25. yıl kutlamasında Grundfos Grup Başkanı ve CEO’su Poul Due Jensen ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölge Direktörü Burak Gürkan toplantıya özel şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye, Grundfos’un faaliyet gösterdiği bölgeler arasında en yüksek potansiyeli olan ülkelerden biri. Gezegenimizin pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye de iklim değişikliğinin etkilerini yaşıyor; hem kuraklıklar hem de sel baskınları milyonlarca insanın hayatını etkiliyor. Türkiye'deki müşterilerimizden enerji verimliliği yüksek çözümlere yönelik büyük bir talep görüyoruz. Son yıllarda yaşadığımız enerji fiyatlarındaki artış trendine paralel olarak bu talep daha da arttı. Türk müşterilerimizin enerji tasarrufu sağlamasına ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabildiğimiz için gurur duyuyoruz.”