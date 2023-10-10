GS Yuasa, İngiltere’deki lojistik tesisini hizmete aldı

GS Yuasa, İngiltere Swindon’daki 178 bin 500 metrekarelik alanda ileri teknolojik yatırımlarla hayata geçirdiği yeni GS Yuasa Avrupa LTD Genel Merkezi’ni hizmete açtı.

GS Yuasa Başkanı Osamu Murao’nun ev sahipliğinde, müşteriler, tedarikçiler, sektör paydaşları ve çalışanların da yer aldığı geniş bir katılımla hizmete açılan dev tesis, GS Yuasa’nın sektördeki yeni standartları belirleyen ve geleceğin teknolojilerine sahip bir tesis yaratma vizyonunu temsil ediyor. Aynı zamanda Avrupa pazarları için son teknolojiye sahip, Türkiye’de de üretilen ürünlerin dağıtımının yapılacağı tesis, ileri teknoloji depo ekipmanları, verimli hale getirilen operasyonel süreçler ve müşteri memnuniyetine odaklanan yapısıyla sektördeki standartları yeniden belirliyor.

Yeni tesis, sipariş hazırlama kapasitesi ve operasyonel verimliliği önemli ölçüde artıran otomasyon teknolojileri, AGV (Automatic Guided Vehicles) gibi depo sistemlerindeki en son teknolojik gelişmeleri barındırıyor. Özel şarj tesislerinin yanı sıra ileri teknoloji paketleme ekipmanlarına sahip bulunuyor.

Türkiye’de üretilen ürünlerin Avrupa’ya dağıtımına katkı sunacak

GS Yuasa’nın geleceğe açılan bir kapı olarak hayata geçirdiği bu yatırımın, Avrupa operasyonlarında stratejik bir dağıtım üssü ve depo olarak konumlandığını vurgulayan İcra Direktör Vekili Shinsuke Uehara, “İngiltere’deki yeni merkezimiz, GS Yuasa için bir üretim merkezi konumunda olan Türkiye’deki fabrikalarımızda ürettiğimiz ileri teknoloji ürünlerin Avrupa’daki satış ve dağıtımına ivme kazandıracak. Avrupa’nın en büyüğü olan bu yeni tesis ile Türkiye’de üretip ihraç ettiğimiz aküler, Avrupa’nın dört bir yanına daha kolay ve hızlı ulaşacak.” dedi.

Türkiye’den dünyaya ihraç edilen her 4 aküden 1’i İnci GS Yuasa markalı

İnci GS Yuasa’nın sektörde dünya çapında teknoloji liderliğine oynadığını vurgulayan Shinsuke Uehara, “Bugün Türkiye’den dünyaya ihraç edilen her 4 aküden 1 tanesi, İnci GS Yuasa tarafından ihraç ediliyor. Swindon’da devreye alınan 178 bin 500 metrekarelik Genel Merkez, Türkiye’deki üretim ve ihracat operasyonlarımıza önemli bir büyüme odağı kazandıracak. İleri teknolojiler ve ekipmanlarla donatılmış bu tesisle birlikte, sektördeki teknoloji liderliğimizi bir adım ileriye taşıyoruz.” dedi.