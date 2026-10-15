GSK Belçika'da küçülmeye gidiyor: 1.217 kişilik işten çıkarma planı devrede

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Küresel ilaç sektöründeki daralma GSK'nın Belçika operasyonlarına yansıdı.

Şirket yönetimi, Belçika'daki organizasyon yapısını yeniden kurgulama kararı aldı. Bu karar doğrultusunda Wavre, Rixensart ve Gembloux'daki birimlerde görev yapan 1.217 kişinin pozisyonu kapatılacak.

Şirketteki bilgilendirme, Wavre'de yapılan olağanüstü iş konseyi buluşmasında gerçekleştirildi. Görüşmede yol haritası çalışan temsilcileriyle paylaşıldı.

Tablonun detayına bakıldığında, işten çıkarmaların ofis ve destek kadrolarını kapsadığı görülüyor. Sahadaki üretim işçilerinin bu planın dışında bırakıldığı öğrenildi.

Tasarruf hedefi 1,9 milyar sterlin

Atılan adım tek başına bir kesinti değil. GSK'nın üç yıla yayılan küresel dönüşüm planının bir parçası.

Londra merkezli şirket, önümüzdeki üç yıl içinde 1,9 milyar sterlin tasarruf sağlamayı amaçlıyor. Belçika'daki hamle de bu bütçe disiplini ve kaynak aktarımı stratejisinin ilk somut uygulaması olarak öne çıkıyor.

Şirket elde edilecek kaynağı, geliştirme aşaması ileri seviyedeki ilaç projelerine ve araştırma faaliyetlerine yönlendirmeyi planlıyor.

Belçika'daki en büyük işveren konumunu koruyacak

Yaşanacak ayrılıklara rağmen şirketin ülkeden çekilme gibi bir düşüncesi bulunmuyor.

GSK'nın mevcut durumda Belçika'da yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağladığı ve bu sayıyla ülke biyofarma sektörünün en büyük işvereni olduğu biliniyor. Planlanan azaltmaya rağmen şirketin bu unvanı sürdüreceği ifade ediliyor.