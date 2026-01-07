GSK Türkiye Genel Müdürü Jorge Arevalo oldu

Dünyada 300 yılı, Türkiye’de ise 65 yılı aşkın deneyimiyle sağlık sektörünün lider firmaları arasında yer alan global biyofarma şirketi GSK, Türkiye operasyonlarına Jorge Arevalo’yu Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı olarak atadı. Jorge Arevalo, 16 sene önce katıldığı GSK’da stratejik vizyon, operasyonel mükemmellik ve yetenek gelişimi alanlarında gösterdiği başarılı performans ile güçlü bir geçmişe sahip.

Asya ve Latin Amerika’dan Türkiye’ye uzanan liderlik yolculuğu

Ekonomi alanından mezun olduktan sonra kariyerine ilaç sektöründe Finans ekibinde başlayan ve kariyeri boyunca Asya ve Latin Amerika bölgelerinde Genel Müdürlük görevleri de dahil olmak üzere birçok üst düzey liderlik rolleri üstlen Jorge Arevalo, GSK'ya 2009 yılında katıldı. GSK’da bugüne kadar farklı ülkelerde Genel Müdürlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Arevalo, önümüzdeki dönemde GSK'nın Türkiye operasyonlarına liderlik edecek.