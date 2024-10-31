Gübre Fabrikaları’ndan pay geri alım hamlesi

Gübre Fabrikaları (GUBRF), pay geri alım programını 25 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda genel kurulun onayına sunacak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 33.400.000 lot ve azami fonun ise en fazla 4.000.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.10.2024 tarihli toplantısında;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" hükümleri ile "Geri Alınan Paylar Tebliği"nin hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan İlke Kararlarına dayanılarak;

- Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 33.400.000 lot ve azami fonun ise en fazla 4.000.000.000 TL olarak belirlenmesine,

- Şirket paylarının geri alımına ilişkin azami sürenin pay geri alım programının genel kurul onay tarihinden itibaren en fazla 1 (bir) yıl geçerli olmasına,

-Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan ve duyurumuz ekinde yer alan "Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. Pay Geri Alım Programı"nın 25 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda genel kurulun onayına sunulmasına,

karar verilmiştir."