Gübretaş Maden’den 2 milyar TL’lik kâr payı teklifi

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.’nin yüzde 100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş., 2 milyar TL tutarında kâr payı dağıtımı için adım attı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Gübretaş Maden’in yönetim kurulu kâr dağıtımına ilişkin önerisini Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bildirdi.

Açıklamada, II-19.1 sayılı “Kâr Payı Tebliği”nin 8’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılan bildirim kapsamında, şirket yönetim kurulunun 2 milyar TL kâr payı dağıtılması yönündeki teklifinin olağan genel kurulda ortakların onayına sunulacağı belirtildi.

Söz konusu bildirim, SPK’nın resmi internet sitesinde kamuya açık olarak yayımlanıyor.