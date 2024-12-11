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Gübretaş'tan Söğüt Altın Madeni'ne 70 milyon euro değerinde yatırım

Gübretaş Maden Yatırımları AŞ, Söğüt Altın Madeni'nde 70 milyon avroluk yatırım yapılması için sözleşme imzalandığını duyurdu.

AA
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Gübretaş'tan Söğüt Altın Madeni'ne 70 milyon euro değerinde yatırım
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Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'nin Söğüt Altın Madeni'nde yatırım yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının 7 Ekim'de duyurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu kapsamda; Faz 2 konsantre üretim tesisinin temel ve detay mühendislik işleri, tüm ekipmanları, yapısal çelikleri, boruları, elektrik malzemeleri ve otomasyon ekipmanları olmak üzere anahtar teslimi, ayrıca saha ekipman süpervizörlüğü ve operatör eğitimleri dahil Metso Finland Oy ve Metso Maden Teknolojileri AŞ ile bugün sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sözleşme tutarının vergi ve nakliye hariç 70 milyon avro olduğu belirtilen açıklamada, yüzde 30'nun peşin, geri kalan kısmının ise tesisin devreye alınmasına kadar parçalı şekilde ödeneceği kaydedildi.

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