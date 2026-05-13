Güç ve şıklık “Casper Nirvana A870” ile tek cihazda toplandı

Şık tasarımı, yüksek performansı ve yapay zeka destekli özellikleriyle modern kullanıcıların beklentilerini en üst seviyede karşılamak için tasarlandı. 27” QHD (300 NIT) ekranıyla canlı ve net görüntüler sunarken, ince ve zarif tasarımıyla her çalışma alanına uyum sağlıyor. 300 NIT ekran parlaklığı, rekabette öne çıkan ve ürünü farklılaştıran önemli özelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Her şey bir arada: İnce, şık ve performanslı

Nirvana A870, masaüstü bilgisayarların gücünü taşınabilir cihazların şıklığıyla buluştururken; kompakt yapısıyla masanızda daha az yer kaplıyor. Üç tarafı çerçevesiz 27’’ 2K Quad HD ekranı; geniş görüş açısı, canlı renkleri ve 300 NIT ekran parlaklığı ile etkileyici bir görsel deneyim yaşatıyor. Yüksek performansa sahip işlemciler, Yapay zeka destekli işlemci seçeneği ve enerji verimli yapısıyla, hem işlerinizi hızla hallediyor hem de estetikten ödün vermiyor. İnce metal standı ise hem şıklık hem de ergonomi sunuyor, masanızı hem düzenli hem de şık tutuyor.

Performansta sınır tanımıyor

13. Nesil Intel® Core™ i7-13620H, Series 2 Intel® Core™ 5 210H ve yapay zeka destekli Intel® Core™ Ultra 7 255H işlemci seçenekleriyle Nirvana A870, yüksek TDP seviyelerinde masaüstü performansı sunarak konumlanırken gelişmiş güç yönetimi ve sistem optimizasyonu sayesinde maksimum performans potansiyelini tam kapasiteyle ortaya koyuyor.

Casper’ın özel olarak geliştirdiği yüksek verimli soğutma sistemi, ince tasarıma rağmen işlemcilerin uzun süre boyunca yüksek performansla çalışmasını sağlıyor. DDR5 bellek teknolojisi, rakiplerine göre yüzde on beş daha yüksek performans sağlarken, NVMe Gen4 SSD ve 2.5” HDD desteği ile depolama ihtiyacınız hiç problem olmuyor.

Kullanıcı dostu ergonomi: Çalışmak artık daha rahat

Ayarlanabilir standı sayesinde ekranı boyuna ve açısına göre optimize edebilir, boyun, omuz ve sırt üzerindeki baskıyı azaltabilirsiniz. 90° eksen, sağa-sola 20°, yukarı-aşağı 120 mm ve öne-arkaya 20° açılar ile maksimum konfor sunuyor. Şık metalik gri renk seçeneği ise ofis veya ev ortamında zarif bir dokunuş katıyor.

Bağlantı ve medya deneyimi üst seviyede

USB 3.2 Type-C, USB 3.2 Type-A başta olmak üzere, HDMI, DisplayPort ve RJ45 gibi zengin port seçenekleriyle tüm cihazlarınızla hızlı entegrasyon mümkün. Wi-Fi 6 ile 9608 Mbit/sn’ye varan internet hızı, kesintisiz bağlantı sağlıyor. Gerçek 3.1 MP FHD+ kamera ve kamera bas-çıkar gizlilik özelliği, profesyonel görüntülü toplantıları kolaylaştırıyor. Dolby Ses Sistemi destekli hoparlörler ise hem oyun hem de multimedya deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Enerji verimliliği ile çevre dostu kullanım

120W güç adaptörü, yüzde 88 daha fazla verimlilik ile hem elektrik tasarrufu sağlıyor hem de çevreyi koruyor.

Casper Nirvana A870, ince tasarımından güçlü performansına, ergonomik kullanımından ileri teknolojik özelliklerine kadar her detayıyla geleceğin All-in-One bilgisayarı olarak öne çıkıyor. Artık işinizi şık, hızlı ve akıllı bir şekilde yapmanın zamanı geldi.

Daha fazlası için: https://www.casper.com.tr/casper-nirvana-a870-p-202