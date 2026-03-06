Güler Sabancı’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı: Eşitlik için çekinmek bir seçenek olmazdı

Sabancı Vakfı’nın toplumsal cinsiyet eşitliği alanında 20 yılı aşkın süredir sürdürdüğü istikrarlı çalışmalara ve sahadaki somut etkilerine dikkat çeken Güler Sabancı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“50 yılı aşkın süredir, nitelikli eğitimden toplumsal ve ekonomik hayata katılıma kadar en temel haklara eşit şekilde erişemeyen kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi için çalışıyoruz. Sistematik engelleri ortadan kaldırmaya yönelik sürdürülebilir ve etkisi ölçülebilir çözümler geliştiriyor; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurumlar, bireyler ve topluluklarla iş birliği içinde kalıcı etki yaratmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.”

“Sessiz kalmanın eşitsizliği derinleştirdiği her yerde, sesimizi yükseltmeyi sorumluluğumuz bildik”

Güler Sabancı ayrıca 2025 yılında ilk kez gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etki Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı:

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etki Araştırması, uzun soluklu çalışmalarımızın sahadaki karşılığını açık biçimde ortaya koydu. Çoklu krizler yaşadığımız bu dönemde, doğru yönde ilerlediğimizi görmek kararlılığımızı güçlendirdi.

Araştırmaya göre; son 20 yılda ‘Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi’, ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar’, ‘Fark Yaratanlar’ ve ‘Mor Sertifika’ gibi 100’ün üzerinde proje ve programımızla ülkemizin tüm illerine yayılan bir etki alanı oluşturduk. 856 binden fazla kadın ve kız çocuğu haklarına dair farkındalık kazandı ve kendi hayatlarının öznesi oldu.

4 bini aşkın paydaşla yürütülen çalışmalar, sivil toplum dayanışmasının dönüştürücü gücünü ortaya koydu. Desteklenen her iki sivil toplum kuruluşundan biri ilk hibesini Sabancı Vakfı’ndan aldı. Bu destek, birçok kurum için gelişim ve yeni fonlara erişim açısından önemli bir başlangıç noktası oldu.”

Güler Sabancı mesajını şu sözlerle sürdürdü: “Haklara eşit erişimin hayatın doğal bir parçası olduğu bir gelecek mümkün. Bunun için kararlılık, dayanışma ve birlikte hareket etme iradesi gerekiyor. Yerelde kök salan ve ulusal ölçekte yaygınlaşabilen modelleri büyütmeye; veriye dayalı, güven temelli ve iş birliğine açık çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eşitlik bir tercih değil, ortak sorumluluğumuzdur.”

Sabancı Vakfı’nın toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaları

Toplumsal cinsiyet eşitliğini uzun soluklu ve yapısal bir dönüşüm alanı olarak ele alan Sabancı Vakfı, 20 yılı aşkın süredir kadınların ve kız çocuklarının haklara eşit erişimini güçlendirmeye yönelik sürdürülebilir, veriye dayalı ve yaygınlaşabilir modeller geliştiriyor. Eğitimden istihdama, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadeleden sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirmeye kadar farklı alanlarda bütüncül bir etki yaklaşımı benimsiyor.

Bu yaklaşımıyla Vakıf, yalnızca proje yürüten bir destekçi değil; güven temelli iş birlikleri kuran, yerelde güçlenen modelleri ulusal ölçekte yaygınlaştıran bir etki ekosistemi oluşturuyor.

OECD’nin 2019 yılında yayımladığı filantropi raporunda da cinsiyet eşitliğine odaklanan dünya çapındaki en iyi 7 vakıf arasında gösterilen Sabancı Vakfı, kadınların ve kız çocuklarının yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

· Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi: Dört yılı aşkın sürede 9.000’den fazla NEET genç kadına ulaşıldı. Saha araştırmalarıyla ihtiyaçlar belirlendi; mesleki eğitimler, hak temelli güçlenme eğitimleri, Fırsatlar Haritası, hibe programı, mentorluk ve kariyer danışmanlığı hayata geçirildi. Sosyal Getiri Analizi (SROI) sonuçlarına göre projenin ilk fazında yılda 45 milyon TL değerinde sosyal etki yaratıldı ve genç kadınların istihdam edilebilirlik, özgüven, duygusal dayanıklılık ve iyi olma hallerinde önemli artışlar gerçekleşti. Proje, Faz-2 döneminde eğitimler, mentorluk ve kariyer danışmanlığı faaliyetleriyle devam ediyor.

· Hibe Programı: Sabancı Vakfı, Hibe Programı ile toplumsal eşitsizliklerden en çok etkilenen grupların güçlenmesine katkı sunan projeleri destekleyerek sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişime katkıda bulunmaya devam ediyor. Yaklaşık 20 yıldır farklı alan ve ölçekte pek çok sivil toplum kuruluşuyla yol arkadaşlığı yapan Vakıf, güven temelli bir etki ortaklığı anlayışıyla, bu yol arkadaşlığını yeni bir aşamaya taşıyor. Hibe ilişkisini güven, karşılıklı öğrenme ve uzun vadeli etki odağında ele alan program kapsamında seçilen projeler 3 yıl boyunca desteklenecek.

· Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi Projesi: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA Türkiye) ve ilgili kamu kurumlarının iş birliğinde 2018 yılında başlatılan proje ile çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin (ÇYEZE) önlenmesine yönelik toplum temelli erken uyarı ve yönlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla yerel aktörler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yürütülüyor. Bugüne kadar üç fazı tamamlanan ve dördüncü fazı devam eden program kapsamında Sağlık Aracıları Modeli geliştirilerek en az 48 sağlık aracısı eğitildi; gerçekleştirilen çalışmalarla 5 bine yakın hanede önleyici mekanizmaların yaygınlaşmasına katkı sağlandı.

· İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı Projesi: 2013 yılında Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından çalışanların yakın ilişkilerde maruz kaldıkları şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturulması amacıyla tasarlanan ve 2016’dan bu yana desteklenen İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi kapsamında; iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel kapasitesini kullanarak aile içi şiddeti azaltmaya yönelik kurumsal politika geliştirme, araç ve yöntemlerin yaygınlaştırılması çalışmaları yürütülüyor. Bugüne kadar projeye 138 şirketin katılımı sağlanarak özel sektörde şiddete karşı kurumsal dönüşümün yaygınlaşmasına katkı sunuldu.

· Mor Sertifika Programı: Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının eğitim sistemi içinde bütüncül bir yaklaşımla yer almasını ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen program, bugüne kadar 5 bini aşkın öğretmene ve 1 milyona yakın öğrenciye ulaştı. Yaklaşık 20 yıldır devam eden program, her yıl yeni öğretmenlerin katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

· Fark Yaratanlar Programı: 17 yıldır toplumsal gelişime katkı sağlayan birey ve kurumların etkisini görünür kılmayı amaçlıyor.

Sabancı Vakfı ayrıca burs programı ve eğitim faaliyetleriyle kız çocuklarının eğitime erişimini desteklemeye devam ediyor.