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Güler Yatırım Holding’den savunma sanayine yatırım

Güler Yatırım Holding, Türkiye'nin savunma sanayisinde milli üretim kapasitesini artırma hedefiyle attığı yeni adımı duyurdu.

Haber Merkezi
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Güler Yatırım Holding’den savunma sanayine yatırım
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Güler Yatırım Holding, makine ve kimya sanayi alanında faaliyet gösteren Velar Makine ve Kimya Sanayi A.Ş.’nin sermaye artırımına, bağlı ortaklıkları İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. (“İCG”) ve Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Pardus GSYO") aracılığıyla katıldı.

Önemli sermaye artırımı ve ortaklık yapısı

Savunma sanayine yönelik bu adım, 27 Eylül 2024 tarihinde Güler Yatırım Holding bağlı ortaklıkları İCG ve Pardus GSYO’nun Velar Makine ile imzaladığı ortaklık ve pay sahipleri sözleşmesiyle atılmıştı. Velar Makine’nin sermayesinin 50 milyon TL’den 177,5 milyon TL’ye yükseltilmesini içeren bu sermaye artırımı, 23 Ekim 2024 tarihinde resmi olarak tamamlanarak Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildi. Yatırım sonucunda, Velar Makine sermayesinin %5’ine Pardus GSYO ve %45’ine ise İCG sahip olmuştur.

Savunma sanayine katkıda güçlü vizyon

Bu adımla Güler Yatırım Holding, savunma sanayisine katkıda bulunma vizyonunu daha da güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye’nin en stratejik savunma projelerinde yer alma hedefiyle bu yatırımı gerçekleştiren Holding, ülke ekonomisine sürdürülebilir katkılar sağlamayı amaçlıyor. Velar Makine’nin artan üretim kapasitesi ve yenilenen sermaye yapısıyla birlikte Türkiye’nin savunma projelerine verdiği katkının da artması bekleniyor.

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