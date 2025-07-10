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Gülermak, Polonya’da demiryolu ve tünel ihalesi kazandı

Gülermak Ağır Sanayi, Polonya’daki bağlı ortaklığı Gülermak S.A.’nın yer aldığı konsorsiyumun kazandığı 23 milyar TL tutarındaki demiryolu ve tünel ihalesinden 11,5 milyar TL pay aldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Gülermak, Polonya’da demiryolu ve tünel ihalesi kazandı
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Gülermak Ağır Sanayi, Polonya'da bulunan bağlı ortaklığı Gülermak S.A.'nın dahil olduğu konsorsiyumun bugünkü kurla TL karşılığı 23 milyar TL olan ihaleyi kazandığına ilişkin tebliğin eline ulaştığınıi şirketin payına düşen ihale bedelinin ise 11.5 milyar TL olduğunu açıkladı.

Şirket, KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimiz, Polonya Demiryolları'nın Szczyrzyc - Tymbark Bolümü'nün demiryolu ve tünel yapım işleri için açılan ihaleye Polonya'da yerleşik %100 bağlı ortaklığı olan Gülermak S.A.'in dahil olduğu "Budimex S.A.- Budimex Kolejnictwo S.A.- Gülermak S.A." konsorsiyumu altında 24 Nisan 2025 tarihinde 2.082.826.134 PLN teklif vermiş olup, idare tarafından kesinleşen ihale sonuç bildirimi Şirketimize tebliğ edilmiştir. Sözleşmeye davet beklenmekte olup konuyla ilgili önemli gelişmeler mevzuata uygun olarak kamuya açıklanacaktır." denildi.

Şirketin açıklama notlarında ihalede şirkete düşen payın 31.12.2024 tarihli 12 aylık net hasılata oranının yüzde 33,27 olduğu da belirtildi.

 

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