Günde 10 ton üretim yapıyordu: Gofret devi iflas etti

Bursa'da faaliyet gösteren ve ekonomik olarak çıkmaza giren gofret üreticisi Master Choco Gıda için mahkemeden iflas kararı çıktı.

Bursa'da sekiz yıl önce kurulan ve büyük sıçrama yaparak günlük üretimini 10 tonun üzerine çıkaran gıda devinin çöküşü hızlı oldu.

Ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunan Master Choco Gıda için süreç olumsuz sonuçlandı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada; şirket ve ortağının konkordato talebi reddedildi.

Aynı çatı altındaki bir diğer şirket olan Master Bronz içinse iflas şartlarının oluşmadığına hükmedildi.

Tüm tedbirler kaldırıldı

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre mahkeme, Master Choco için iflasına karar verdi; konkordato sürecini takip eden komiserin görevine son verilmesine ve şirket üzerindeki tüm tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti.

Günde 12 ton ürün kapasitesi

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2018'de kurulan şirket üretime ilk olarak gofretle başladı. Şirket yaklaşık 2 bin metre kare kapalı alanda, günde ortalama 12 ton ürün kapasitesine sahipti.

