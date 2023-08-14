Güneş enerjisi depolama sistemleri alanında üniversite sanayi işbirliği

Kalyon PV Ar-Ge Merkezi yetkilileri ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Güneş Enerjisi Depolama Sistemleri Geliştirilmesi amacıyla işbirliklerini genişletti.

HKÜ akademisyenlerinin katılımı ile gerçekleştirilen işbirliği toplantısının ardından, güneş enerjisinin depolanması ve verimli kullanılmasına yönelik farklı batarya teknolojilerinin karşılaştırmalı analizini hedefleyen proje devreye alındı.

Toplantıda, Kalyon PV ve HKÜ ortaklığıyla yürütülen Ar-Ge projelerinin mevcut durumu gözden geçirilirken yenilenebilir enerji stratejileri değerlendirildi ve hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler de masaya yatırıldı.

ar-ge-merkezi-isbirli-4VoN.jpg" alt="" width="641" height="183" />Konuya ilişkin açıklama yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Üniversite olarak yenilenebilir enerji ve teknolojileri başta olmak üzere, sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, Kalyon PV (Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.) Ar-Ge Merkezi ile yenilenebilir enerji teknolojileri alanındaki problemlere çevre dostu ve verimli çözümler bulmak ve yeni teknolojiler geliştirmek için iş birliği yapıyoruz, projeler üretiyoruz. Bugün devreye alınan güneş enerjisi depolama ve izleme sistemleri ile ilgili proje, enerji sektöründe sürdürülebilirliğin ve verimliliğin artırılması için önemli bir veri kaynağı oluşmasına da öncülük edecektir. HKÜ ve Kalyon PV Ar-Ge Merkezi iş birliği ile bu alandaki araştırmaların ilerlemesine ve hayata geçirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

“Projeler geliştirmek gayesindeyiz”

Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi de şunları kaydetti: “İlk günden itibaren kurumsal vizyonumuzu, bir panel üreticisi kimliğinin ötesine geçerek, güneş enerjisi alanında bir teknoloji üretim merkezi olmak üzerine şekillendirdik. Kalyon PV olarak bilim kuruluşları ile birlikte çalışmak ve projeler geliştirmek gayesindeyiz. Çeşitli üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile sürekli olarak ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu vizyonumuzun gereği olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile ‘Açık Alan Test İstasyonu ve Güneş Enerjisi Depolama Sistemlerinde Farklı Batarya Teknolojilerinin Karşılaştırmalı Analizi’ konulu çalışmalarımızı hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Çalışmalar kapsamında Ar-Ge Merkezi’mizde ürettiğimiz yenilikçi panellerin HKÜ’de anbean takibini yapabileceğiz. Buradan elde edeceğimiz çıktıların hem bilim dünyasına olumlu geri dönüşler sağlayacağına hem de öğrencilerimize sektör deneyimi için bir zemin oluşturacağına inanıyoruz. Geleceğin teknolojilerini üreten bir marka olarak öğrencilerimizin hayatına dokunmayı da oldukça önemli buluyoruz.”