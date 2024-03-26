Güney Koreli çip devinden ABD’de yeni yatırım

Güney Kore merkezli çip üreticisi SK Hynix, ABD’nin Indiana eyaletinde 4 milyar dolarlık bir çip yatırımı yapmaya hazırlanıyor. Wall Street Journal’da yer alan habere göre ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın da tedarikçilerinden olan şirket, Indiana eyaletinde West Lafayette’te gelişmiş bir çip ambalaj tesisi kurmayı planlıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre tesisin 2028’de faaliyete başlayabileceği belirtiliyor. Tesisin 800 ila 1000 yeni istihdam sağlayacağı belirtiliyor.

Şirket 2022 yılında sektöre Ar-Ge programları, malzeme ve ABD’de bir ambalaj ve test tesisi içeren toplam 15 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.

SK Hynix, bu ay yeni nesil geniş bant aralıklı hafıza çiplerinin kitlesel üretimine de başladı. Yapay zeka çip setlerinde kullanılan bu çiplerde ilk sevkiyatların Nvidia’ya yapılacağı belirtiliyor. Nvidia şu anda yapay zeka çipleri pazarının yüzde 80’ine sahip.