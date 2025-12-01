  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Güney Kore’nin e-ticaret devi Coupang’da 33,7 milyon hesabın bilgileri açığa çıktı
Takip Et

Güney Kore’nin e-ticaret devi Coupang’da 33,7 milyon hesabın bilgileri açığa çıktı

Güney Kore'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Coupang'ın 33,7 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerinin sızdırıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güney Kore’nin e-ticaret devi Coupang’da 33,7 milyon hesabın bilgileri açığa çıktı
Takip Et

Yonhap ajansının haberine göre, ABD borsasında işlem gören Coupang'dan 29 Kasım'da yapılan açıklamada, 33,7 milyon kullanıcının ad, telefon numarası, e-posta adresi ve teslimat bilgilerinin yer aldığı kişisel verilerin sızdırıldığı duyuruldu.

33,7 milyon Coupang kullanıcısının bilgileri sızdırıldı

Konuya ilişkin bilgi sahibi yetkililer, verilerin nasıl sızdırıldığına dair inceleme yürütüldüğünü aktardı.

Coupang'ın büyük para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği veri ihlali nedeniyle ülkedeki çevrim içi platformlar acil güvenlik taramaları yaptı.

Ülkenin en köklü e-ticaret platformlarından Gmarket'in yetkilisi olayın ardından acil bir iç güvenlik kontrolü yaptıklarını ve ek önlemler alacaklarını kaydetti.

Güney Kore'deki Shinsegae Group'a bağlı e-ticaret şirketi SSG.com yetkilisi de yaşanan veri ihlalleri nedeniyle şirketin rutin ve yerinde denetimleri güçlendirdiğini açıkladı.

Taze gıda ve günlük ihtiyaç malzemelerinin gecelik teslimatını sağlayan Coupang, Güney Kore'de en yaygın kullanılan alışveriş platformları arasında yer alıyor.

Şirketin 33,7 milyon kullanıcısının kişisel verilerinin açığa çıkması, kasım ayında 34 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşan platformda neredeyse tüm kullanıcıların bilgilerinin sızdırıldığını ortaya koyuyor.

Güney Kore'nin gizlilik yasası uyarınca, veri ihlali yapan şirketler gelirlerinin yüzde 3'üne kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Ukrayna müzakereler diplomasi için çok önemli bir hafta olabilirAB Yüksek Temsilcisi Kallas: Ukrayna müzakereler diplomasi için çok önemli bir hafta olabilirDünya
Airbus açıkladı: Yazılımı yapılmayan uçak sayısı 100’ün altına düştüAirbus açıkladı: Yazılımı yapılmayan uçak sayısı 100’ün altına düştüŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Samsung ve Türk Hava Yolları, akıllı bagaj hizmeti başlattı
Samsung ve Türk Hava Yolları, akıllı bagaj hizmeti başlattı
Sabiha Gökçen'den Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı
Sabiha Gökçen'den Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı
Airbus açıkladı: Yazılımı yapılmayan uçak sayısı 100’ün altına düştü
Airbus açıkladı: Yazılımı yapılmayan uçak sayısı 100’ün altına düştü
Türkiye'nin altın devi 4 milyar dolarlık rezerv buldu!
KAP'A BİLDİRİLDİ
Kazakistan’dan Türkiye’ye yeni banka hamlesi: Görüşmeler sürüyor
Kazakistan’dan Türkiye’ye yeni banka hamlesi: Görüşmeler sürüyor
Seferberliği 310 bin fidanla hızlı başlattı hedefe kent ormanlarını da koydu
Seferberliği 310 bin fidanla hızlı başlattı hedefe kent ormanlarını da koydu