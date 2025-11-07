  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Gunvor, Lukoil'in uluslararası varlıkları için verdiği teklifi geri çekti
Takip Et

Gunvor, Lukoil'in uluslararası varlıkları için verdiği teklifi geri çekti

İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group, Rus enerji şirketi Lukoil'in uluslararası varlıklarını satın almak üzere verdiği teklifi geri çektiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gunvor, Lukoil'in uluslararası varlıkları için verdiği teklifi geri çekti
Takip Et

Gunvor Group'tan yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının Gunvor hakkındaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Gunvor'un operasyonlarını şeffaf şekilde yürüttüğüne ve Rusya pazarına 10 yıldır "mesafeli durduğuna" işaret edilen açıklamada, "Gunvor, yaptırımlara uygun olarak ticareti durdurmuş, Rus varlıklarını satmış ve Ukrayna'daki savaşı kamuoyuna açık bir şekilde kınamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Gunvor, Lukoil'in uluslararası varlıkları için yaptığı teklifi geri çekmiştir." bilgisi paylaşıldı.

ABD yaptırımları sonrası satış kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya’nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini karşılayan Lukoil, yaptırım kararının ardından 27 Ekim'de uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu. Şirket, 30 Ekim’de yaptığı açıklamada söz konusu satış için Gunvor’la anlaşma sağlandığını bildirmişti.

ABD Hazine Bakanlığı ise Gunvor’a bu satış için lisans vermeyeceğini açıklamıştı.

Bitcoin’de sert haftalık kayıp: Son 8 ayın en büyük düşüşüBitcoin’de sert haftalık kayıp: Son 8 ayın en büyük düşüşüKripto Para
Motorine dev zam geldi! İşte 7 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine dev zam geldi! İşte 7 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Futbolda bahis skandalı | 17 hakem ve Eyüpspor başkanı hakkında gözaltı kararıFutbolda bahis skandalı | 17 hakem ve 1 kulüp başkanı hakkında gözaltı kararıSpor
Son hava raporu yayınlandı: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il sıcaklık tahminleriSon hava raporu yayınlandı: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte il il sıcaklık tahminleriGündem

 

Şirket Haberleri
Airbnb bilançosunda görünüm düzeldi: Hisseler toparladı
Airbnb bilançosunda görünüm düzeldi: Hisseler toparladı
Küresel seyahat sitesinin bilançosu güçlü geldi: Hisseler sert yükseldi
Küresel seyahat sitesinin bilançosu güçlü geldi: Hisseler sert yükseldi
Şişecam, 550 milyon Euro’luk kredi sözleşmesi imzaladı
Şişecam, 550 milyon Euro’luk kredi sözleşmesi imzaladı
Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras: “Bizim korkumuz Çin değil, rekabetten korkmuyoruz”
Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras: “Bizim korkumuz Çin değil, rekabetten korkmuyoruz”
Empa Elektronik “Empa 2.0” ile kabuk değiştiriyor
Empa Elektronik “Empa 2.0” ile kabuk değiştiriyor
GÖKÇELİK/Aras: Korkumuz Çin değil rekabetten korkmuyoruz
“Korkumuz Çin değil rekabetten korkmuyoruz"