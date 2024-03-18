Güriş, Kosova’da 100 MW kapasiteli GES ihalesinde yeterlilik aldı

ANKARA (EKONOMİ)-Kosova’da 100 MW gücünde güneş enerjisi santrali yatırımı için düzenlenen ihalede kısa listeye kalan firmalar açıklandı. Kosova Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan 100 MW Güneş Enerjisi ihalesinde Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.- Ilgaz Elektrik Üretim A.Ş. konsorsiyumu belirtilen yeterlilik kriterlerini sağlayan firmalar arasında yerini aldı.

Güriş’ten yapılan açıklamaya göre bir sonraki aşamada açık eksiltme usulü elektronik ihale düzenlenecek ve elektronik açık eksiltmede en düşük teklifi veren firma ihaleyi kazanacak.

Kosova Ekonomi Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yapılan duyuruya göre; ihaleyi kazanan teklif sahipleri, santrali kuracakları kamu arazisinin 30 yıllık kullanım hakkı ile birlikte Avro bazlı olarak 15 yıl süre geçerli olacak Fiyat Farkı Sözleşmesi’ne dayalı alım garantisi elde edecek.

Kosova’da ilk yenilenebilir enerji yatırımını 2018 yılında devreye alan Güriş Holding’in ülkede yenilenebilir enerji yatırımları için çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Kosova’da 100 MW güneş enerjisi santrali ihalesine katılan diğer firmalar arasında, Türk konsorsiyumu Çalık-Limak, İsviçre konsorsiyumu Orllati; Alman firması Notus Energy Kosovo, Fransız şirketi Akuo Energy SAS ve Mısır firması Elswedy Electric bulunuyor.