GurmeMutfak Gramla ile Migros’ta yeme içmede yeni konsept

Migros ve CRC Kurumsal, Viaport AVM 5M Migros mağazası içerisinde GurmeMutfak Gramla adıyla yeni nesil bir restoran konseptini hayata geçirdi. Değişen tüketici alışkanlıkları ve günlük hayat dinamiklerine uyum sağlayan bu yeni restoran konsepti, yeme-içme alışkanlıklarındaki kalıpları yıkarak tamamen tüketici odaklı ve esnek bir deneyim alanı yaratıyor. Müşteriler sabit porsiyonların ötesine geçerek; tabağını o anki tercihlerine veya diyetine göre hazırlayabiliyor.

Sabit porsiyonlara alternatif: İhtiyaca göre seçim özgürlüğü

GurmeMutfak Gramla’nın getirdiği en büyük yenilik; standart menülerin ötesinde bir yeme-içme deneyimi sunması. Sıcak yemeklerden zengin salata barına, modern bowl seçeneklerinden dünya lezzetlerine uzanan alternatifler arasından müşteriler, dilediği ürünü dilediği miktarda ve tamamen "gramaj bazlı" fiyatlandırma ile alabiliyor.

Bu esnek porsiyonlama sistemi, bütçe dostu ve pratik bir alternatif sunmanın yanı sıra, tüketicilerin sadece ihtiyaçları kadar ürün almasını teşvik ederek "gıda israfı" ve "sürdürülebilirlik" ilkelerine de doğrudan hizmet ediyor.

GurmeMutfak Gramla; özellikle yoğun günlük yaşamın pratik yemek ihtiyacına cevap arayan kısıtlı zamana sahip kişiler ve vejetaryen, glutensiz gibi farklı beslenme rutinlerine sahip bireyler için ezber bozan bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Tüketici kişiselleştirilmiş bir deneyim arıyor

GurmeMutfak Gramla’nın değişen tüketici alışkanlıklarına ve modern yaşamın dinamiklerine tam uyum sağlayan yeni nesil bir konsept olduğunu belirten Migros Satış Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Taşpek, “Günümüz tüketicisi artık hayatının her alanında olduğu gibi yeme-içmede de kendi tercihlerine göre kişiselleştirilmiş bir deneyim arıyor. GurmeMutfak Gramla ile tam olarak bu beklentiye yanıt verdik. Sabit porsiyon zorlamalarını aşan, yeni nesil bir deneyim merkezi yarattık” dedi.

Sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimini odağına alan bir model

CRC Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ergen, “GurmeMutfak Gramla, yalnızca yeni bir restoran konsepti değil; değişen tüketim alışkanlıklarına cevap veren, verimlilik, sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimini odağına alan yeni nesil bir iş modeli. Migros ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle, gramaj bazlı fiyatlandırma sayesinde hem gıda israfının önüne geçmeyi hem de tüketicilere bütçe dostu bir alternatif sunmayı hedefliyoruz. Perakende mağazacılığına yeni bir müşteri deneyimi kazandıran bu modelin, sektör için önemli bir referans oluşturacağına inanıyoruz.”