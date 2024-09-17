Güvenli liman arayan yatırımcı, fonlara daha sıcak bakıyor

Türkiye’de finansal piyasaların gelişimiyle beraber yatırım fonları yatırımcılar için artık önemli bir enstrüman olarak görülüyor.

Fon piyasalarındaki yatırımcı sayısının bugün 5 milyon ile tarihin en yüksek seviyesinde yer aldığını söyleyen Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinden Hedef Portföy’ün Genel Müdürü Niyazi Atasoy, “Özellikle pandemi sonrası hisse senedi ve fon piyasalarında çok ciddi bir yatırımcı artışı yaşandı. Böylesi artış dönemlerinde ilk kez yatırım gerçekleştirecek yatırımcıların tercihi öncelikle hisse senedi piyasasından yana oldu. Hisse senedi piyasasında yatırım dünyasına uyum sağlayan yatırımcımlar zaman içerisinde fonlara da daha sıcak bakmaya başlıyor.” dedi.

Yatırımcı sayısındaki trend uzun bir süredir artış eğiliminde

Fon yatırımcı sayısı uzun bir süredir yükselişte olduğuna dikkat çeken Atasoy, “2020 yılının başında 2,9 milyon olan yatırımcı sayısı bugün 5 milyon ile tarihin en yüksek seviyesinde yer alıyor. Bu veri bize fon yatırımcı sayısındaki trendin diğer yatırım araçlarından pozitif ayrıştığını gösteriyor. Bunun altında yatan temel sebep ise fonların her yatırımcı profiline uygun bir seçenek sunması. Bugün yatırım fonları farklı risk seçeneklerinde çeşitli enstrümanlara ve piyasalara yatırım yapma imkânı sunuyor.” diye konuştu.

“Potansiyel faiz indirimleri sermaye piyasalarını tekrar cazip hale getirecektir”

“Diğer taraftan yatırımcı sayısındaki artışa ivme kazandıran diğer önemli unsurlar olarak da düşük faiz politikasını ve BIST’in alternatifsiz bir yatırım aracı haline gelmesini gösterebiliriz.” diyen Atasoy, devamında şunları kaydetti: “Bugün özellikle para piyasası fonları tarafı, yüksek faiz oranlarıyla birlikte bazı yatırımcılara cazip görünüyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonun düşmesiyle birlikte gerçekleşecek potansiyel faiz indirimleri sermaye piyasaları yatırımcılar için tekrar cazip hale getirecektir. Öte yandan tüm bu gelişmelerin yatırımcıyı fonlardan uzaklaştırmadığını da belirtmek gerekir. Çünkü fonlar yatırımcılarına oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Burada hisse senedi şemsiye fonları alabildiğiniz gibi para piyasası şemsiye fonlarını ve borçlanma araçları şemsiye fonlarını da alabiliyorsunuz. Bu da yatırımcıların piyasaya olan bağlılığını artırıyor.”

“Fon piyasalarını desteklemeye devam ediyoruz”

Hedef Portföy olarak mevcut ve yeni fonlarla piyasaların gelişimini desteklemeye devam ettiklerini anlatan Atasoy, “Farklı risk seviyelerine ve enstrümanlara sahip bu fonlarla her yatırımcıya uygun seçenekler sunuyoruz. Hedef Portföy Lidya Serbest (Döviz) Fonumuz HP3, Hedef Portföy Altın Katılım Fonumuz HAM ve Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonumuz HPH bunun son dönemdeki en iyi örnekleri. Yine bu fonlara kendi kategorilerinde iyi performanslar sergileyen Hedef Portföy Para Piyasası Fonumuz HYV’yi ve Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fonumuz HEH’i de ekleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde de çeşitli kategorilerde piyasaya süreceğimiz yeni fonlarla bu başarılı örneklere yenilerini ekleyeceğiz.” şeklinde konuştu.