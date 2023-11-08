“Güvenlik kameraları kurulumunda rekabet kalmadı”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sanayi kuruluşları başta olmak üzere birçok markaya 22 yıldır bilişim sektöründe hizmet veren Nil Bilişim güvenlik sistemleri konusunda da önemli çözümler sunuyor. 15 yıldır aynı lokasyonda yer aldıklarını ve yoğun olarak çalıştıkları sanayi kuruluşlarına yakın bir yer tercih ettiklerini belirten firma sahibi Hamit Emiroğlu, “Asıl işimizi kurumsal firmalara IT danışmanlığı vermek olarak kısaca özetleyebilirim. Bilişim sektörü bildiğiniz üzere yazılım ve donanım olarak ikiye ayrılıyor. Biz işin daha çok donanım kısmındayız. Server kurulumları, altyapı, veri güvenliğinin sağlanması, network ürünleri gibi işleri yapmak üzere yola çıkmıştık. Bugün geldiğimiz noktada ise anahtar teslim olarak fabrikalara hazır sistemler sağlıyoruz” diye konuştu.

Güvenlik kamerası sistemleri konusunda da sektörün önde gelen firmalarının bayiliğini yaptıklarını hatırlatan Emiroğlu, “Güvenlik kamera sistemleri konusunda da çözümler üretiyoruz. Bayiliğini yaptığımız önemli markaların ürünleri ile network sistemine bağlı biçimde kurulumlarını gerçekleştirip güvenlik sistemlerini devreye alıyoruz” dedi.

“Bir firmanın bütün ihtiyacını gideriyoruz”

Sadece Bursa’ya değil tüm Türkiye’ye hizmet verdiklerini söyleyen Emiroğlu, “Kurumsal yapılar ile çalışmamızdaki en büyük husus birçok olayı kendi içimizde çözebilmemiz oldu. Çünkü firmalar bilişim konusundaki sorunlarını parça parça değil de tek bir yer ile çözmek istiyor. Biz de bu konudaki avantajımızı kullanıyoruz. Server, network sistemleri gibi konuların yanı sıra yazılım lisansları, güvenlik duvarları, düşük akımla çalışan güven kamera sistemleri, telefon hatları gibi aslında birbiri ile direkt bağlantılı olan projelerin tamamını hayata geçirip teslim edebiliyoruz. Bu sayede de firmaları ciddi bir zaman kaybından kurtarıyoruz. Bir firmanın elektrikli araç şarj istasyonuna kadar ihtiyacı olan tüm teknolojik ürünlerin tedarikini de sağlayabilme kapasitesine sahibiz” ifadelerini kullandı.

“Fiyatta yarışamaz olduk”

Güvenlik kameraları konusunda sektörde haksız bir rekabet doğduğunu belirten Hamit Emiroğlu, “Güvenlik kameralarında devletlerin büyük ihaleleri kalite ve kapasitelerinden dolayı genellikle Avrupa ya da ABD menşeili büyük firmaların elinde. Piyasada ise Çinli 4-5 firmaların hakimiyeti söz konusu. Birden fazla distribütör ve bayi modeli ile çalışma modelini benimseyen bu Çinli firmalar nedeniyle piyasada önemli bir rekabet problemi oluyor. Piyasadaki nakit akışının bozulmasından ötürü köşeye sıkışan birçok bayi bulunuyor ve bunlar ellerindeki ürünleri günü kurtarabilmek adına maliyetine ya da düşük kar marjı ile satıyor. Bu da piyasa rekabetini olumsuz etkiliyor. Bir de sektörün ciddi bir yatırım maliyeti olmadığından yetkin olsun olmasın herkes bu alanda iş yaptığını iddia edebiliyor. Kurumsal yapıların çok olmadığı ve asıl işi bu olmayan insanlar tarafından kurulan sistemler görüyoruz. O insanların giderleri olmadığından rekabet edemiyoruz. Çünkü bizleri onlarla kıyaslıyorlar. Birisi çıkıp tek başına iş yaparken ben sahada 4 farklı ekiple müşterilerime çözüm sunuyorum. Bunun da maliyeti doğal olarak fiyatlara yansıyor” diye konuştu.