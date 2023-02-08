GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri, yeniden yapılandırıldı

Global Yatırım Holding, bağlı ortaklığı GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri’ni yeniden yapılandırdı. Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Global Menkul Değerler A.Ş. ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin hakim hissedarı ve Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan "GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş." bir Holding olarak yeniden yapılandırılarak ticaret unvanı "GFS Holding A.Ş." olarak değiştirilmiş ve buna yönelik ticaret sicil işlemleri bugün itibariyle tamamlanmıştır.” denildi.