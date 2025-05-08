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GYODER 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nde ‘Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı’ konuşulacak

Gayrimenkulün çatı kuruluşu GYODER, 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni 17 Haziran’da gerçekleştirecek. ‘Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı’ temasıyla düzenlenecek 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nde çıkış yolları, sektörün yol haritası masaya yatırılacak. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve yoğun ilgi gören zirvenin, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilip sektörün geleneksel buluşmalarından biri haline gelmesi hedefleniyor.

Haber Merkezi
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GYODER 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nde ‘Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı’ konuşulacak
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Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni 17 Haziran 2025’te JW Marriott Ankara’da gerçekleştirecek. Bu yıl “Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı” temasıyla düzenlenecek zirve, sektördeki belirsizlikleri, kırılganlıkları ve potansiyelleri strateji ve veri temelli yaklaşımlarla masaya yatırmayı amaçlıyor.

Kamu, özel sektör, finans ve akademi dünyasından önde gelen isimlerin katılacağı zirvede, ‘global kaosun içinde yön bulmak’, ‘makro belirsizlikte stratejik yön’, ‘duygudan değil akıldan güç almak’, ‘sektörün ortak hafızası ve akıl haritası’ gibi başlıklar ele alınacak.

"Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı temasıyla sektöre sakin ama kararlı bir yön duygusu kazandırmayı hedefliyoruz"

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

“Gayrimenkul sektörü, içinde bulunduğumuz belirsizlik çağında yeni bir düşünme biçimine ihtiyaç duyuyor. Artık yalnızca bugünü değil, değişen dünyanın dinamiklerini de okuyarak geleceği tasarlamak zorundayız. Bu nedenle GYODER olarak sektörümüzün sorunlarını değil, çözüm kapasitesini konuşmaya çağırıyoruz. ‘Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı’ temasıyla, ortak akla, veriye ve stratejiye dayalı bir anlayışı öne çıkarıyor; sektöre sakin ama kararlı bir yön duygusu kazandırmayı hedefliyoruz.”

GYODER 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi, sektörü başkentte bir araya getirerek krizi değil aklı merkeze alıyor; kolektif hafızayı ve dayanıklılığı yeniden inşa etmeyi amaçlıyor.

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