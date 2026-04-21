GYODER 20'nci Gayrimenkul Zirvesi için gün sayıyor

Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER, 20'nci Gayrimenkul Zirvesi için gün saymaya başladı. 28 Nisan'da Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek zirve; geliştiricilerden yatırımcılara, kamu kurumlarından uluslararası uzmanlara kadar sektörün tüm paydaşlarını tek bir platformda buluşturacak. Geçen yıl 'Yeniden Başlat' çağrısıyla güçlü mesajlar veren 19. Zirve'nin ardından bu yılki tema 'Soruyu Değiştirmek' olarak belirlendi. Farklı bakış açıları ve yeni düşünme biçimleriyle sektörün gündemini yeniden çerçeveleyen bu tema, zirvenin tüm oturumlarına yön verecek.

Zirve kapsamında düzenlenecek panel ve oturumlarda ekonomik döngülerden kentsel dönüşüme, yapay zekadan döngüsel ekonomiye, veri merkezlerinden longevity mekanlarına kadar sektörün farklı boyutları yeni sorularla masaya yatırılacak.

Zirve ‘Soruyu Değiştirmek’ teması ile açılacak

Zirvenin açılışında GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen ile ezber bozan bir konseptle izleyicinin karşısında olacak. GYODER Başkanı, "Soruyu Değiştirmek" temasını açıklayan, derinlemesine irdeleyen ve katılımcılara farklı bakış açıları için ilham veren konuşmasıyla zirvenin açılışını gerçekleştirecek.

Açılışın ardından Sıfır Atık Vakfı Başkanı COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, SPK Başkanı Dr. İbrahim Ömer Gönül ve Çevre, Şehircilik ve İklim

Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut sektörün güncel önceliklerine ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

Zirvenin sunuculuğunu Elif Ergu Demiral ve Berfu Güven üstlenirken; gazeteci Aslı Şafak, Ekonomi Gazetesi Yazarı Didem Eryar Ünlü, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım, Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç ve Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar oturumların moderatörlük görevlerini üstlenecek.

CEO'lardan yapay zekaya, veri merkezlerinden longevity'ye

Zirve; ekonomiden teknolojiye, sürdürülebilirlikten geleceğin yaşam mekanlarına uzanan geniş bir perspektifte panel ve oturumlara ev sahipliği yapacak. Zirvenin sabah oturumunda CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım moderatörlüğünde ekonomist Fatih Keresteci gayrimenkulün her ekonomik döngüde değer üreten bir varlık sınıfı olup olamayacağını mercek altına alacak. Ardından Vahap Munyar moderatörlüğünde gerçekleşecek CEO panelinde; PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO'su Hasan Pehlivan, Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Mehmet Özalp, Mesa Holding CEO'su Mert Boysanoğlu ve Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker Türkiye'nin büyüme odaklı yaklaşımdan dayanıklılık ve dönüşüm eksenine geçişini CEO perspektifiyle yorumlayacak.

Zirveye giden süreçte 2025 yılı Kasım ayından bu yana gerçekleştirilen 11 farklı Zihin Atölyeleri'nden öne çıkan fikirler ve çıkarımlar da katılımcılarla buluşacak. GST Danışmanlık Kurucu Ortağı Gülfem Sena Tandoğan ve Pasifik GYO Genel Müdürü Mustafa Candan, sektörün bu kolektif birikimini zirvenin gündemine aktaracak.

Öğleden sonra Zacua Ventures Ortağı Cem Mimaroğlu ve Dijital Dönüşüm Stratejisti Ercüment Büyükşener yapay zekanın gayrimenkuldeki dönüştürücü etkisini gündeme taşıyacak. Doç. Dr. Serhat Başdoğan ise döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir tasarım üzerine araştırma bulgularını paylaşacak.

COP31 gündemi zirveye taşınıyor

Türkiye'nin 2026'da COP31'e ev sahipliği yapacak olması bu yılki zirvenin en kritik gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Didem Eryar Ünlü moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Stratejik Danışmanı Aylin Çağlayan Özcan, Sıfır Atık Vakfı'ndan Christian Mensah, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Ünlü ve TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar iklimden finansmana, kentsel dönüşümden sürdürülebilirliğe uzanan geniş bir eksende Türkiye'nin COP31'i somut bir dönüşüm platformuna nasıl taşıyabileceğini irdeleyecek.

HBR Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, paradigma değişimlerini keynote konuşması ile gündeme getirecek. Ardından Sefer Levent moderatörlüğünde PROPIN Kurucu Ortağı Aydan Bozkurt, Folkart Yapı Genel Müdürü Metin Sancak, TTYD Başkanı Oya Narin ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar; konut, AVM, otel ve ofis sektörlerinin dönüşümünü tüm boyutlarıyla ortaya koyacak.

Şükrü Andaç moderatörlüğünde Kent Development Kurucu Ortağı Alp Çiçekdağı, NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Erol ve Khazna Doğu & Orta Avrupa Türkiye Direktörü Mehmethan Şişik veri

merkezlerinin gayrimenkulün yeni stratejik yatırım nişi haline gelişini irdeleyecek. Aslı Şafak moderatörlüğünde ise; Dr. Banu Liman, Kemal Çetin, Esra Aydınoğlu, Durmuş Dilekçi ve ANT Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Okay uzun yaşam çağının konut ve kent tasarımına yansımalarını gözler önüne serecek. Biyokimya Uzmanı Dr. Ayşegül Çoruhlu ise longevity ile mekan ilişkisini bilimsel bir perspektiften paylaşacak.

Zirvenin kapanışında söz FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula'ya geçecek. Abdula, sorular değiştiğinde nelerin mümkün hale geldiğini ileri bir perspektiften aktaracak.

Ayrıca zirvede, GYODER İçimizdeki Sanatçılar Platformu kapsamında bir yazarlar buluşması da gerçekleştirilecek. Ahmet Büyükduman, Avi Alkaş, Ali Hepşen, Levent Sümer ve Yener Coşkun'un da aralarında bulunduğu birçok değerli yazar, yayımladıkları eserlerle ziyaretçilerle bir araya gelecek.

“Farklı yaklaşımların gücü ve bakış açılarının zenginliği bizi daha ileriye taşıyacak”

Zirveye ilişkin konuşan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yıl 'Yeniden Başlat' temasıyla sektörümüzü dönüşümün ortasında yeniden değerlendirdik. Bu yıl 27. yılımızda ve 20'nci zirvemizde 'Soruyu Değiştirmek' temasıyla bir araya geliyoruz. Bu temayla birlikte farklı yaklaşımların gücüne ve bakış açılarının zenginliğine odaklanma amacındayız. Türkiye'nin gündeminde çok özel bir yeri olan COP31'den yapay zekaya, veri merkezlerinden longevity mekanlarına uzanan pek çok başlığı birlikte değerlendireceğiz. Kamu, özel sektör ve alanında uzman isimlerden oluşan geniş bir ekosistemin paydaşlarını bir araya getirerek sektörümüzün geleceğini birlikte şekillendireceğiz."

