Hafız Mustafa 1864 yeni mağazasını Antalya’da açtı

Hafız Mustafa 1864 son 10 yılda dünya markası olma yolculuğunda büyük adımlar atmaya devam ediyor. Yeni nesil büyüme planıyla Dubai Mall şubesini açan Hafız Mustafa 1864, Londra’nın en önemli caddesinde hizmet verecek şubesinin son hazırlıklarını yapıyor.

Türkiye'de de şubelerine yenilerini ekleyen marka, son olarak Nickelodeon Hotels & Resorts Türkiye’de açtığı şubesi ile Antalya’lılara ulaştı. Sünger Bob Squarepants, Dora, Teenage Mutant Ninja Turtles, Star Trek ve Paw Patrol temalarının ince detaylarla işlendiği, birbirinden renkli konseptli The Land of Legends’da geleneksel tatlılarımız günümüz popüler çizgi karakterlerle buluşmuş oldu. Bu buluşma Hafız Mustafa 1864’ün dünya markası olma hedefi için geliştirdiği yeni nesil büyüme stratejisinin güzel uygulamalarından biridir. Antalya şubesi 150 m2 kapalı alanı, 250 m2 bahçesiyle dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda seçkin turiste ve Antalya’lı misafirlere hizmet verecek.

Antalya mağazası Hafız Mustafa 1864’ün yenilikçi vizyonunun iyi bir örneği

Antalya mağazası ile yenilikçi büyüme stratejilerinin başarılı ve renkli bir adımını attıklarını belirten Hafız Mustafa Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ongurlar, “Antalya şubemiz, köklü geleneksel duruşumuzu popüler çizgi karakterlerle buluşturarak modern dünyayı kucaklayan yenilikçi yüzümüzün güçlü bir simgesi oldu. Geleneksel ve eşsiz lezzetlerimizi farklı kesimlere ulaştırmak, farklı damak zevklerinin tümüne hitap edebilmek önemli bir hedefimizdi. Çünkü Hafız Mustafa 1864 sadece ürün pazarlayan bir marka değildir, geleneksel tatlılarımızı dünyaya tanıtan lezzet elçisidir, kültür elçisidir” dedi.