Hafız Mustafa 1864'den Eskişehir’e ortaokul

2023 Kasım ayında Hafız Mustafa 1864 tarafından temelleri atılan Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu 10 ayda tamamlanarak kapılarını öğrencilerine açtı. Hafız Mustafa 1864’ün sosyal sorumluluk misyonu kapsamında hayata geçirdiği projenin açılış törenine; Hafız Mustafa 1864 Onursal Başkanı Avni Ongurlar, Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ongurlar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ongurlar ve Gülden Özkasap’ın yanı sıra, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu katılım sağladı.

Proje geleceği aydınlatan bir meşale olacak

Açılışta bir konuşma yapan Hacı Avni Ongurlar sözlerine projenin doğdu şehre bir vefa borcu olduğunu belirterek başladı. Hayata geçirdikleri projelerin geleceği aydınlatan birer meşale olacağına inandıklarını söyleyen Avni Ongurlar, “Rahmetli annemizin adını taşıyan 32 derslikli Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu; bizler için bir okul olmaktan öte, eğitimli, kültürlü, yardımlaşmayı seven bireyler yetiştirmenin bir taahhüdüdür. Diğer taraftan, bir ülkenin ilerlemesi ve kalkınması, eğitimdeki başarısına bağlıdır.

Toplumsal hayat hızla değişiyor, bilim ve teknoloji sürekli bir gelişim içerisinde. Dolayısıyla eğitimin önemi daha da artıyor. Okullar bizi empatiyi, saygıyı, eleştirel düşünmeyi ve doğruyu yanlıştan ayırma kapasitesini geliştirerek sorumlu vatandaşlar olarak şekillendirir. Karar verme becerilerimizi ve problem çözme yeteneklerimizi beslerler. Yaşam boyu eğitim ve öğretimin önemine inanıyoruz. Bu nedenle eğitime destek vermeye kararlıyız ve gelecekte daha fazla eğitim kurumu kurmayı umuyoruz” dedi.

“Yeni nesillere ışık tutacak bir merkez olacak”

Amaçları aynı zamanda kentteki diğer iş insanlarına da örnek olarak, eğitim kurumlarının sayısını artırmak olduğunu vurgulayan Ongurlar “Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, bir toplumun vizyonunu taşıyor. Geleceğin liderleri, bilim insanları, sanatçıları ve girişimcilerini yetiştirmek için bu okul, yeni nesillere ışık tutacak bir merkez olacaktır. Bu projeyi gerçekleştirirken, sürdürülebilirlik ilkesine ve çevre dostu uygulamalara büyük önem verdik” diye konuştu.

Tam donanımlı okul inovatif mimarisi ile dikkat çekiyor

32 derslikli 4 kattan oluşan ana blok ile her iki köşesinde yapıya eklemlenen tek katlı iki bölmeden oluşan okul toplam 8 bin 500 metrekare bir alanda bulunuyor. Bu yapı grubu, okul içerisinde kapalı bir iç bahçe ve tören alanı oluşmasını sağlıyor. Biri kapalı biri açık iki spor salonu ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak bir konferans salonu bulunan okul inovatif mimarisi ile dikkat çekiyor. Ayrıca yapı, okul avlusunun dış dünya ile olan etkileşimini sınırlayarak, öğrencilerin dikkatini ve mahremiyetini korumayı hedefliyor.

Açılışta protokolün okul binasını gezmesini takiben öğrencilere hediyeler ve ikramlar dağıtıldı.