Hager Türkiye, yapay zeka destekli enerji yönetimiyle dijital dönüşüme yön veriyor

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle tüm dünyada elektrik sektörünün önemli oyuncularından biri olan Hager Group, Türkiye’deki faaliyetlerinde de dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğini bir araya getirerek inşaat projelerinin akıllı dönüşümüne hizmet ediyor. Yapay zeka destekli enerji yönetimi, akıllı bina otomasyonu ve e-mobilite çözümleriyle geleceğin şehirlerini şekillendiren şirket, 2025 yılında hem Türkiye’de hem de bölgesel pazarlarda güçlü bir ivme yakalıyor.

“Genç ve dinamik mühendislik gücümüzle Türkiye’yi bölgesel bir inovasyon üssü haline getirmek istiyoruz”

Hager Group Türkiye Genel Müdürü İlker İşgör, Türkiye’nin güçlü mühendislik altyapısı ve stratejik konumuyla bölgesel bir merkez olma potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye’nin genç ve dinamik mühendislik gücünü bölgesel bir inovasyon merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Artan enerji maliyetleri ve ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda, enerji verimliliğini artıran akıllı sistemlere yatırım yapıyoruz. Türkiye, üç kıtanın kesişiminde, stratejik bir konuma sahip. Bu sebeple hem kara hem deniz hem de hava taşımacılığında önemli bir merkez konumundayız. Avrupa başta olmak üzere birçok Serbest Ticaret Anlaşması ile Türkiye, farklı pazarlara gümrüksüz erişim sağlayabiliyor. Enerji koridorlarının kalbinde yer almak da ülkemizi lojistik ve enerji altyapısı açısından cazip kılıyor.”

Açıklamalarında yaklaşık 86 milyonluk Türkiye nüfusunun büyük bölümünün 30 yaşın altında olduğuna dikkat çeken İşgör “Ortalama yaşın 34 olması, hem genç hem de üretken bir iş gücüne sahip olduğumuzu gösteriyor. Bu demografik yapı; üretim, teknoloji adaptasyonu ve inovasyon açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Genç nüfusumuzun öğrenme ve uygulama hızı, dijitalleşme ve yenilikçilikte bizi öne çıkaran en büyük gücümüz.” Dedi.

100’den fazla ülkede faaliyet gösteren Hager Group; 2024 yılında elde ettiği 3 milyar Euro’luk global ciro ve yaklaşık 350 bin konutun yıllık enerji tüketimine eşdeğer 1,4 TWh enerji tasarrufu ile hem uluslararası arenada hem de Türkiye’deki büyüme potansiyelini güçlendiriyor.

Elektrikli araçlarda akıllı şarj dönemi başlıyor

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla Hager Türkiye, akıllı ve sürdürülebilir şarj çözümleri alanında güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor. Elektrikli araçlar artık hayatımızın bir parçası olduğunu dile getiren İlker İşgör bu konuda şöyle konuştu: “Elektrikli araçlara dönüşüm, enerji altyapısında yeni bir denge ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Biz Hager olarak, şebekeleri yormadan, enerji depolama sistemleriyle desteklenen ve yenilenebilir kaynakları önceliklendiren çözümler geliştiriyoruz. Bu vizyonla ortaya çıkan Witty ürün ailesi hem bireysel hem de ticari kullanıma uygun akıllı şarj sistemleriyle fark yaratıyor.”

Yapay zeka destekli enerji yönetimiyle akıllı dönüşüm sağlıyor

Enerji verimliliği ve akıllı bina teknolojilerine ilginin artması, Hager’in Türkiye stratejisinde önemli bir yer tutuyor. Elektrifikasyon, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka, Hager Türkiye’nin dijital dönüşüm vizyonunun temelini oluşturuyor. Yapay zeka destekli enerji yönetimi sistemleri sayesinde, enerji tüketim analizleri, kestirimci bakım ve otomatik enerji optimizasyonu mümkün hale geliyor. Hager Türkiye, Witty şarj istasyonları ile elektrikli araç ekosisteminde hem bireysel hem ticari çözümler sunarken, IoT tabanlı bina otomasyon sistemleri ile enerji verimliliğini artırıyor.

Hager Türkiye, konut ve ticari yapılarda konforu ve güvenliği artıran akıllı sistemleriyle enerji verimliliğinde fark yaratıyor. Type-C prizler, uzaktan erişimli enerji yönetimi çözümleri ve KNX tabanlı otomasyon sistemleriyle kullanıcıların yaşam alanlarını daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir hale getiriyor. Şirket, KNX Eğitim Merkezi aracılığıyla sektöre nitelikli iş gücü kazandırırken, üniversiteler ve meslek liseleriyle yürüttüğü iş birlikleriyle gençlerin yeşil dönüşüm ve dijital enerji yönetimi alanlarında yetkinlik kazanmasını destekliyor. Enerji izleme ve yük yönetimi çözümleriyle şirket; işletmeler ve konutlarda enerji kullanımını optimize ederek karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

Türkiye’nin deprem gerçeği de Hager’in stratejik odakları arasında yer alıyor. Kentsel dönüşüm ve yeniden yapılanma projeleri, elektrik altyapısı ve otomasyon sistemlerine olan ihtiyacı artırırken, şirket bu alanda da aktif rol üstleniyor.

Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümde liderlik hedefliyor

Hager Türkiye, ürün tasarımlarında döngüsel ekonomi prensiplerini (geri dönüştürülebilirlik, modülerlik, uzun ömürlülük) önceliklendiriyor. Okyanus plastiklerinden üretilen Cubyko Leaf anahtar-priz serisi, bu yaklaşımın somut bir örneği. Hager Türkiye, tüm çalışanlarına yeşil dönüşüm ve farkındalık eğitimleri sunarak sürdürülebilirlik kültürünü kurum genelinde yaygınlaştırıyor.