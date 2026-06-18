Hakan Bucak Gayrimenkul'den 750 milyon dolarlık 3 proje lansmanı

Hakan Bucak Gayrimenkul, gerçekleştirdiği lansmanlarla İstanbul ve Bodrum’da hayata geçirilen üç yeni projeyi yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileriyle buluşturdu. Toplam yatırım değeri yaklaşık 750 milyon dolara ulaşan Ataköy Marinada Residence, Hebil Blue ve Maslak Dream projeleri; farklı lokasyonlarda farklı yaşam ve yatırım beklentilerine hitap eden yapılarıyla dikkat çekti.

Kapalı ön lansman döneminde Bodrum Türkbükü’nde konumlanan Hebil Blue projesinin yaklaşık yarısı, Maslak Dream ve Ataköy Marinada Residence projelerinin de yüzde 30’luk kısmı satıldı. Mevcut piyasa koşullarında bütçesi olup nitelikli proje arayışını sürdüren kullanıcı ve yatırımcı kitlesi; lokasyonu güçlü, yaşam kurgusu net ve uzun vadeli değer potansiyeli taşıyan projelere yöneliyor.

“Talep tarafında daha seçici ama daha güçlü bir dönem başladı”

Hakan Bucak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, projelere gelen ilgiye yönelik, “Gayrimenkulde özellikle nitelikli ve sınırlı arz tarafında talebin yeniden hızlandığını görüyoruz. Hem yerli hem de yabancı yatırımcı tarafında, lokasyonu güçlü ve yaşam standardı yüksek projelere yönelik daha seçici ama daha kararlı bir ilgi oluşmuş durumda. Sadece Ataköy Marinada Residence tarafında değil; Hebil Blue ve Maslak Dream projelerinde de ön lansman sürecinde bunun somut karşılığını gördük. Bugün piyasada bütçesi olup doğru projeyi bekleyen ciddi bir kitle bulunuyor. Kullanıcılar artık yalnızca bir konut değil; yaşam biçimine, bulunduğu lokasyona ve uzun vadeli değer potansiyeline de yatırım yapıyor. Türkiye’nin stratejik öneminin yeniden daha görünür hale gelmesi de yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Üç farklı lokasyon, üç farklı yaşam yaklaşımı

Ataköy Marinada Residence, deniz ve marina yaşamını şehir hayatıyla bir araya getiren merkezi konumuyla öne çıkıyor. Proje, Ataköy Marina çevresindeki sınırlı arz yapısı ve sahil hattındaki konumuyla özellikle şehir içinde marina yaşamını tercih eden kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Hebil Blue ise Bodrum Türkbükü’nde daha düşük yoğunluklu, doğayla ilişkisi güçlü ve daha sakin bir yaşam anlayışı sunuyor. Bölgenin doğal dokusunu koruyan yaklaşımıyla öne çıkan proje, özellikle Bodrum’da daha seçili ve uzun vadeli yaşam arayışında olan kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Maslak Dream, Maslak Ayazağa bölgesindeki merkezi konumu, ulaşım avantajı ve modern yaşam yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Şehir merkezine yakın yaşam tercih eden kullanıcı kitlesine hitap eden proje, yatırım tarafında da uzun vadeli potansiyeliyle öne çıkan projeler arasında gösteriliyor.

Projelerin konseptlerine ve yaklaşımlarına ilişkin görüşlerini aktaran Hakan Bucak Gayrimenkul Genel Müdürü Levent Deveci, “Bugün kullanıcı beklentileri yalnızca konutun kendisiyle sınırlı değil. İnsanlar artık bulunduğu çevreyle ilişki kuran, yaşam temposuna uyum sağlayan ve bulunduğu bölgenin ruhunu taşıyan projeleri tercih ediyor. Üç projede de farklı yaşam alışkanlıklarına ve farklı kullanıcı beklentilerine karşılık veren bir yaklaşım oluşturduk. Özellikle İstanbul ve Bodrum’da sınırlı arz niteliği taşıyan projelere yönelik talebin sürdüğünü görüyoruz. Yatırımcı tarafında artık yalnızca konutun kendisi değil; lokasyonun geleceği, yaşam yoğunluğu ve uzun vadeli değer potansiyeli de çok daha belirleyici hale geliyor” dedi.