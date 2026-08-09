Halk Bankası sermayesini 1,8 milyar TL artıracak, ikincil halka arz başlatacak

Halk Bankası, sermaye artırımına ve hisselerinin ikincil halka arzına ilişkin Yönetim Kurulu kararlarını açıkladı. Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Halk Bankası hisselerinin ikincil halka arzı konusunda çalışmalar başlatılacak. Yurtiçi işlemler için Halk Yatırım Menkul Değerler, yurtdışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satış işlemleri için ise Citigroup Global Markets Limited (Citi) ve J.P. Morgan Securities plc (J.P. Morgan) müşterek küresel koordinatörler ve müşterek talep toplayıcılar olarak görevlendirildi.

Banka, 30 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkarılmış sermayesini 1 milyar 796 milyon 194 bin 510,49 TL artıracak. Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle gerçekleştirilecek sermaye artırımı sonucunda, 7 milyar 184 milyon 778 bin 41,96 TL olan çıkarılmış sermaye 8 milyar 980 milyon 972 bin 552,45 TL'ye yükseltilecek.

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylar halka arz edilecek. Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut pay sahipleri, KAP açıklamasının yapıldığı tarih itibarıyla pay sahibi olmaları esas alınarak bir yatırımcı grubu olarak tanımlanacak. Bu gruba, sermaye artırımı oranında hesaplanacak tutar kadar pay talep edebilmeleri için halka arzın talep toplama sürecinde tahsisat yapılacak.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın yeni pay alma (rüçhan) hakkı veya imtiyaz teşkil etmediği, yalnızca tahsisat ve dağıtım esası olduğu belirtildi.

İhraç edilecek paylar nama yazılı olacak ve itibari değerin üzerinde olabilecek şekilde, ilgili sermaye piyasası ve borsa mevzuatına uygun olarak belirlenecek halka arz fiyat aralığı içerisinde daha sonra belirlenecek bir fiyatla halka arz edilecek.

Sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenecek ve borsada işlem görebilir nitelikte olacak.

Halka arz işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli başvuruların yapılması ve izinlerin alınması ile yeni payların yabancı yatırımcılara sunulması kapsamında yurtdışında yürütülecek işlemler dahil tüm süreçler için Halk Bankası Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı ile Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ayrı ayrı veya birlikte yetkilendirildi.