Halk GYO-Kuzu Toplu Konut Adi Ortaklığı, Peninsula İnşaat ile sözleşme imzaladı

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Halk GYO-Kuzu Toplu Konut Adi Ortaklığı, İstanbul Eyüpsultan’da gerçekleştirilecek proje kapsamında Peninsula Çevre Teknolojileri ve İnşaat A.Ş. ile ana yüklenici sözleşmesi imzaladı.

Halk GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Kemerburgaz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1178 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek proje için yüklenici seçimi ihalesi düzenlendi.

İhalede en uygun teklifi veren Peninsula Çevre Teknolojileri ve İnşaat A.Ş. ile 2 Ekim 2026 tarihinde Ana Yüklenici Sözleşmesi imzalandı.