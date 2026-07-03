Halk GYO'dan İstanbul'da dev arsa yatırımı

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Halk GYO), İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan toplam 27 bin 582 metrekare yüzölçümüne sahip arsayı satın aldığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu arsanın satış bedeli 8 milyar 511 milyon TL olarak gerçekleşti.

Satın alınan arsalardaki Halk GYO'nun hisse oranının yüzde 60 olarak belirlendiği bildirildi.