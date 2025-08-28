Halk Katılım’a genel müdür Makedonya’dan geliyor

Halkbank A.D. Skopje İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı Halk Katılım Bankası genel müdürü olacak.

Sucubaşı’nın 2014 yılında Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Üsküp yolculuğu 2017’de CEO olarak devam etti.

8 yıl Makedonya’da hizmet veren Bilal Sucubaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şimdi, Halk Katılım Bankası’nın kurucu Genel Müdürü olarak ülkeme hizmet etmenin gururunu yaşayacağım. Üstelik bu bir vedadan öte, yeni bir başlangıç… Çünkü Makedonya’dan tamamen ayrılmıyorum. Halkbank Skopje’de Yönetim Kurulu Üyeliğim ve Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti Üyeliğim ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevim devam edecek” ifadelerini kullandı.