Halk Varlık Kiralama’dan 80 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı

Halk Varlık Kiralama, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nun fon kullanıcısı olacağı yapı kapsamında 80 milyar liraya kadar kira sertifikası ihraç etme kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu ihraç tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Açıklamada, kira sertifikası ihracının üst limitinin 80 milyar TL olarak belirlendiği ve ihraç sürecinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüleceği ifade edildi. Bu adımın, Emlak Konut’un finansman kaynaklarını çeşitlendirmesine katkı sağlaması bekleniyor.