Halk Yatırım'dan 14 milyar TL'lik borçlanma aracı ihracı kararı

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Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, 14 milyar 55 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi için yönetim kurulu kararı aldı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ihraç edilecek borçlanma araçlarının Türk lirası cinsinden olacağı belirtildi.

İhraçlar halka arz edilmeyecek

Halk Yatırım'ın planladığı borçlanma araçlarının toplam nominal tutarı 14 milyar 55 milyon TL'yi aşmayacak.

İhraçların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.