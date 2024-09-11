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Halka açık en büyük moda perakendecisinde büyümeye artan satışlar destek verdi

Dünyanın borsada işlem gören en büyük moda perakendecisi Inditex, sonbahar-kış koleksiyonlarının satışlarında bir toparlanma olduğunu ve analistlerin beklentileri doğrultusunda yılın ilk yarısında satışlarda görülen yavaşlamanın telafi edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Halka açık en büyük moda perakendecisinde büyümeye artan satışlar destek verdi
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Inditex'in güçlü sonbahar satışları ilk yarıdaki büyüme yavaşlamasını dengeledi.

Inditex, 1 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasındaki satışlarının bir yıl öncesine kıyasla sabit para biriminde yüzde 11 artış gösterdiğini ve bunun da önceki aylardaki yavaşlamayı telafi ettiğini söyledi.

Zara markasının sahibi olan Inditex, satışların yüzde 7,2 artmasıyla ilk yarı karında yüzde 10'luk bir artış bildirdi; bu artış geçen yıla kıyasla daha düşük bir hızda gerçekleşti ancak analistlerin Avrupa'daki moda perakendecileri için kısmen yaz başındaki beklenenden daha yağışlı hava nedeniyle daha zor zamanlar tahminlerine paralel olarak gerçekleşti.

Haziran ayındaki olumsuzluklara rağmen Inditex, 2,8 milyar Euro (3,09 milyar dolar) net gelir ve 18 milyar Euro satış açıkladı. Temmuz ayında sona eren ilk yarıda 1 milyar Euro kar açıklarken, LSEG anketine katılan analistler 18 milyar euro satışla 2,77 milyar euro kar bekliyorlardı.

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