Halka arz rüzgarını arkasına alan Liftoff Mobile’a S&P Global’den not artırımı

Mobil uygulama pazarlama ve monetizasyon platformu Liftoff, gerçekleştirdiği ilk halka arzın (IPO) ardından finansal bilançosunu hızla güçlendiriyor. Şirket, halka arzdan elde ettiği yaklaşık 437 milyon dolarlık gelirin 414 milyon dolarlık kısmını doğrudan B Tipi vadeli kredi borçlarının kısmi ödemesinde kullandı.

Halka arzla birlikte şirketin yatırımcılarında bulunan özel statülü hisseler, otomatik olarak normal hisse senetlerine dönüştü. S&P Global, bu yapısal değişikliğin şirketin üzerindeki mali yükümlülükleri büyük ölçüde hafiflettiğini belirtti. Alınan bu önlemler sayesinde, Liftoff’un borçlarının yıllık kazancına oranı hızla düşüyor; şirketin toplam borç yükünün 2026 yılı sonunda yıllık kazancının 3,5 katı seviyesine kadar gerilemesi bekleniyor.

Cortex AI platformu karlılığı tetikliyor

S&P Global Ratings raporuna göre not artırımının arkasındaki tek neden borç ödemeleri değil. Şirketin yapay zeka destekli sinir ağı tahmin modeli olan Cortex platformu, dijital reklam harcamalarındaki artışla birlikte yoğun talep görüyor.

Kuruluş, şirketin düzeltilmiş FAVÖK (EBITDA) marjının birkaç yıl önceki %35-%40 bandından, 2026 yılında %52 seviyesine fırlayacağını öngörüyor. Finansal görünümü ‘İstikrarlı’ olarak belirleyen S&P Global, Blackstone destekli şirketin nakit akışını borç ödemek yerine büyüme odaklı yatırımlarda ve stratejik satın almalarda değerlendireceğini tahmin ediyor.