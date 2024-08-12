Halkbank 2024 yılı ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

Halkbank'ın net faiz geliri de geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkarak 9,75 milyar TL'ye ulaştı.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde bu gelir 4,84 milyar TL olarak kaydedilmişti. Bunun yanı sıra, bankanın net ücret ve komisyon geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıkarak 9,57 milyar TL oldu (2023 Q2: 4,21 milyar TL).

CNBC-e'in derlediği bilgilere göre Halkbank'ın kredi portföyü de yılın ilk yarısında büyümeye devam etti.

Banka, 2024 ikinci çeyrek sonu itibarıyla toplam kredilerini 1,37 trilyon TL seviyesine çıkararak 2023 yıl sonundaki 1,27 trilyon TL'lik kredi hacmini artırdı.