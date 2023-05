Halkbank 85 yaşında

Takip Et

85'inci yılda Halkbank'ın yurt içi ve yurt dışındaki hizmet birimi sayısı 1.166'ya, çalışan sayısı ise 27 bine ulaştı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Cumhuriyetimizden 15 yaş genç olan bankamız 85'inci yaşını kutlarken; geçmişten bugüne yüzbinlerce işletmemize hizmet vermenin gururunu yaşıyor. Gücünü halkımızdan alan ve milletimizin hafızasına 'Halkın Bankası' olarak yerleşen Halkbank'ın bugünlere gelmesinde emeği bulunan geçmişte görev yapmış ve günümüzde görev yapmakta olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arslan, Halkbank ile beraber, tüm kamu bankalarının Türkiye'nin reel sektörünü güçlendiren önemli bir misyona sahip olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Halkbank bugün Türkiye ekonomisinin önde gelen güçlü bankalarından biri haline geldiyse buradaki en önemli pay, kurulduğumuz günden itibaren üretime dayalı ekonomik kalkınmaya destek vermiş olmamızdır. 23 Mayıs 1938'de Halk Sandıkları kanunuyla esnaf, sanatkâr ve küçük meslek erbabını desteklemek üzere faaliyetlerine başlayan bankamız, dünden bugüne Türkiye’nin girişimcilerinin, yatırımcılarının, esnafının, KOBİ’sinin gerek iyi gerekse kötü gününde yanında olmuştur.

KOBİ'leri destekleme misyonumuzu, bugün ulaştığımız yüzde 21'lik pazar payımızla Türkiye’nin lider KOBİ Bankası olarak geliştirmeye ve geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Ekonomik hayatın itici gücü olan kadın girişimcilerimiz, ülkemizin her noktasındaki kadın kooperatiflerimiz Halkbank ile büyüdü. 2021 yılından beri yürüttüğümüz kadın girişimciliğini destekleyen çalışmalarımızla toplamda 190 bin kadına ulaştık ve 41 milyar TL finansal kaynak sağladık.

Ayrıca 2022 yılında yeniden hayata geçirdiğimiz Girişimci Kredileri ile gençlerimize iş hayatında güçlü bir şekilde var olabilmeleri için hazırladığımız ürünlerimizle destek olmayı hedefledik. 105 binden fazla girişimcimizin 20 milyar TL'lik destekten yararlanmasını sağladığımız için mutluluk duymaktayız."

Yerli üreticiyi her zaman el üstünde tutarak yeni yatırımlara teşvik ettiklerine vurgu yapan Arslan, "Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye ekonomisinin güçlü biçimde ayakta durması ve reel sektörün ekonomik döngüye olan katkısının her geçen yıl yükselmesinde Halkbank'ın payı yadsınamaz. Sunduğumuz kredi seçenekleriyle ihracatı desteklerken; yerli üreticiyi her zaman el üstünde tutarak yeni yatırımlara teşvik ettik." ifadesini kullandı.

Aktif büyüklük 1,6 trilyon TL'ye ulaştı

Halkbank olarak önceliklerinin iktisadi faaliyetlerin sağlıklı şekilde sürdürülmesini sağlamak olduğunu belirten Arslan, Halkbank'ın güncel finansal göstergeleri hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Aktif büyüklüğümüz yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artışla 1,6 trilyon TL’ye yükseldi. Bu dönemde nakdi kredilerimiz 1 trilyon TL'nin üzerine çıkarken; gayri nakdi kredileri de içeren toplam kredilerimiz yüzde 69 artışla 1,4 trilyon TL seviyesine ulaştı. KOBİ kredilerini de içeren ticari kredilerimizi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artırarak 868 milyar TL’ye ulaştırdık. Ticari nitelikli kredilerimizin yüzde 58’ini KOBİ’lere aktardık. KOBİ kredileri alanında yüzde 21'lik pazar payımız ile liderliğimizi sürdürüyoruz."

Yeni nesil bankacılıkta öncü konumunda

Arslan, 85 yaşında köklü bir kurum olarak Türkiye'nin büyümesine katkıda bulunurken; yeni nesil bankacılık ekosisteminin en güçlü oyuncularından biri olma hedefiyle çalıştıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Gururla ifade etmek isterim ki hayata geçirdiğimiz yeniliklerin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Bankamız, yapay zekâ, nesnelerin interneti, blok zinciri, büyük veri analizi gibi yenilikçi teknolojilerle hizmetlerini geliştiriyor. Metaversede şube çalışmaları yürüterek etkinlik merkezi açan ilk Türk bankası olduk. 85. kuruluş yılında Bankamızın teknolojiyle hızla değişen finans dünyasında oyun kurucu konumuna yükseldiğine tanıklık ediyoruz.

Yeni nesil bankacılık ekosisteminin güçlü markalarından biri olarak farklılaşma yolunda kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, yerel ekonomi için değer katma ve iklim değişikliğiyle mücadele konularına odaklandık. Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü’nü kuran, karbon emisyonunu azaltmak için 'net sıfır' hedefini taahhüt eden ilk banka olmakla gurur duyuyoruz."

Ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz

Halkbank’ın gelişen ve ekonomik olarak büyüyen Türkiye'ye her alanda destek sunmaya devam edeceğini belirten Arslan sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ve bizi bekleyen yeni yüzyılda Halkbank olarak hizmet ağımızı sürekli genişletirken, küresel ölçekte bankacılık standartlarımızla geleceğin bankacılığına yönelik yatırımlarımıza hız veriyoruz. Bu kapsamda 85'inci yılımıza, yeni ürünler ve hizmetlerle girdik. Giyilebilir teknolojiden Açık Bankacılık sistemine, müşteri dostu şube konseptimizden mobil bankacılık altyapımızın geliştirilmesine kadar her alana yatırım yapıyoruz.

Köklü mirasımızı geleceğe taşırken bir önemli adım daha atarak, yeni yaşımıza dünya finans ekosisteminin güçlü markalarından biri olması öngörülen, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde giriyoruz. Halkbank olarak hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin büyüme hedeflerine güçlü katkı sunmak. Adını gururla taşıdığımız halkımızın bankası olarak 85'nci yaşımızda ekonomiye değer katarken; spordan sanata toplumsal hayatın her alanında var oluyoruz. Bu köklü kuruma hizmet vermiş tüm Halkbanklılar adına bize güvenen ve inanan tüm yatırımcılarımıza ve müşterilerimize içtenlikle teşekkür ediyorum."