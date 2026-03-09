Halkbank davasında yeni aşama: ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşma
Halkbank, ABD Adalet Bakanlığı ile "ertelenmiş kovuşturma anlaşması" yaptı. Davanın ABD’li yargıcı, anlaşmanın detaylarının çarşamba günkü duruşmada ele alınacağını açıklarken, Halkbank hisseleri haberle tavana yaklaştı.
Halkbank, ABD'de aleyhine açılan ve uzun süredir devam eden ceza davasında ABD Adalet Bakanlığı ile "ertelenmiş kovuşturma anlaşmasına" vardı.
Davaya bakan yargıç, Halkbank'ın ABD Adalet Bakanlığı ile sağladığı anlaşmanın çarşamba günkü duruşmada ele alınacağını belirtirken, mahkemeye sunulan belgede konuya dair başka bir detay vermedi.
Halkbank hisseleri 17.45 itibarıyla yüzde 8,80 artışla 42,26 TL'den işlem görürken, bankacılık endeksi yüzde 1,2 oranında değer kaybıyla işlem görüyor.