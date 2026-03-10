Halkbank hissesinde yukarı hareket devam ediyor

ABD'deki davayı uzlaşma ile çözen Halkbank'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinde fiyat bugün de yükseliyor.

Dün, ABD mahkemesinden gelen haber ile birlikte yükselişe geçen ve günü yüzde 4.34 artışla 47,74 TL'den kapatan Halkbank, bu sabah 52,500 TL seviyesine kadar yükselerek, bugün de tavan fiyatı gördü.

Halkbank hisseleri şu sıralarda yüzde 8,50 artışla 51,80 TL seviyesinden işlem görüyor.