Halkbank: Sapphire satışından zarar etmedik

Halkbank, Sapphire AVM ve seyir terasının Kiler Holding'e satışında bankanın herhangi bir zarara uğramadığını bildirdi.

Basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine KAP'a açıklamada bulunan Halkbank, "Gayrimenkulün yarı fiyatına eski sahiplerine geri satıldığına dair yapılan haber ve söylentiler, gerçeğe aykırı, bağlamından kopuk, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve Bankanın güven ve itibarını sarsıcı niteliktedir" ifadelerine yer verdi.

Banka tarafından yapılan açıklamada "Varlık borç takasına konu edilen kredi Türk Lirası cinsinden olup, gayrimenkuller de Türk Lirası cinsinden edinilmiştir. Yabancı para cinsinden kredi tasfiyesi ile yabancı para cinsinden gayrimenkul edinimi söz konusu dahi değildir. Takasa konu kredinin faizler dahil güncel değeri, gayrimenkulün güncel satış değeri ile aynı seviyededir. Güncel satış tutarı, gayrimenkullerin edinim değerinin oldukça üzerindedir" denildi.

Satış nedeniyle herhangi bir banka zararı oluşmadığını kaydeden Halkbank, maliyet değerinin üzerinde satış yapılarak banka alacağının nemalarıyla birlikte tahsil ve tasfiyesinin sağlandığını bildirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Bankamızda kredi kullandırım işlemleri ile kredi alacağına karşılık edinilen gayrimenkullerin elden çıkarılması işlemleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve Bankamız iç düzenlemeleri uyarınca yerine getirilmektedir. Söz konusu haberler, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerini etkileyici, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte kişisel yaklaşıma ve yorumlara dayalı niteliktedir. Gerçeği yansıtmayan açıklamalar hakkında her türlü hukuki ve cezai haklarımızı saklı tuttuğumuzu beyan ederiz."