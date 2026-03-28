Halkbank ve İTÜ ARI Teknokent işbirliği: HUBrica’nın 3. dönem başvuruları başladı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank'ın İTÜ ARI Teknokent işbirliğiyle üçüncü dönemini başlattığı program, yenilikçi iş modellerine sahip girişimlere stratejik rehberlik ve gelişim imkanı sunmaya devam ediyor. Buna göre, finansal teknolojiler, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında yenilikçi projeleri keşfetmeyi ve bu projelerin global pazarlarla buluşmasına katkı sağlamayı amaçlayan programa 10 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

Girişimcilerin iş geliştirme, satış, yatırım alma ve küresel pazarlara açılma süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla tasarlanan programda girişimciler, eğitim, mentörlük ve danışmanlık desteklerinin yanı sıra workshoplara katılma, Halkbank yöneticileriyle bir araya gelme, banka ile işbirliği fırsatları yakalama ve küresel ağlara erişim gibi çok yönlü imkanlardan yararlanabilecek. Program kapsamında girişimciler, İTÜ Çekirdek'in sunduğu geniş olanaklardan da faydalanarak 80'den fazla yatırımcıya doğrudan ulaşma fırsatı bulacak.