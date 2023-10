Halkbank’a The Globee Awards’tan 30 ödül birden

Halkbank, uluslararası alanda kazandığı önemli ödüllere yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Banka, her yıl farklı kategorilerde dünyanın en iyi şirketlerini seçen Amerika merkezli The Globee Awards’un 2023 yılı “The Globee Leadership Awards”, “The Globee Business Awards” ve “The Globee for Women In Business” ödül programlarında 21 altın, 5 gümüş ve 4 bronz ödüle layık görüldü.

Yılın CEO’su Osman Arslan

Yarışma organizasyonundan yapılan açıklamaya göre Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise, “2023 Leadership Awards” ödül programında yer alan “Yılın Lideri” kategorisinde kazandığı 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ödülle “Yılın CEO’su” seçildi.

Halkbank, “2023 Globee Awards For Leadership” ödül programında ürettiği finansal ürünlerle “Yılın Bankası” ve “Finans Alanında Fikir Önderi” seçilerek; giyilebilir teknoloji ürünü Paraf Ring Pay ile “İnovasyon”, Metaverse evreninde açtığı etkinlik merkezi ile “Dijital Dönüşüm ve Sosyal Medya”, bankacılık, finans, muhasebe ve sigortacılık hizmetleriyle “Finansal Ürün ve Hizmetlerde Liderlik”, geliştirdiği sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı projeleriyle de “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ve “Sosyal Sorumluluk Alanında Yenilikçilik” kategorilerinde altın ödüle ulaştı.

“Yılın Bankası” Halkbank

Halkbank, “2023 Globee Awards For Business” ödül programında “Yılın Bankası” başta olmak üzere alanında uzman sektör profesyonellerinden oluşan jüri tarafından toplam 17 ödüle layık görüldü. Banka, “Enerji ve Sürdürülebilirlikte İnovasyon”, “Finansal Hizmetler”, “İnsan Kaynaklarında Başarı”, “Bilgi Teknolojisi Ürün ve Hizmetlerinin En Yenilikçi Dağıtımı”, “Gelişen Teknoloji Çözümleri”, “Finans Alanında Yılın İnovasyonu”, “Dijital Süreç Otomasyonu Çözümü”, “Dijital Dönüşüm”, “Robotik Süreç Otomasyonu”, “Mobil Uygulamaların En İyi Kullanımı”, “Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı” ve “Yılın İşvereni” kategorilerinde altın ödül almaya hak kazandı.

Kadın girişimciliği desteklerine uluslararası ödül

Halkbank, The Globee Awards kapsamında bu yıl 16’ncısı düzenlenen “2023 Globee Awards For Women In Business” programında ödüle layık görülen tek Türk finans kurumu oldu. Türkiye’de üreten kadına verdiği destekle kadın girişimcilik ekosisteminin öncü bankası olan Halkbank, “En İyi Finansal Hizmet veya Servis” kategorisinde “Kadın Girişimci Destekleri” ile altın ödüle uzanarak başarısını uluslararası alanda da kanıtladı.

Dünya çapındaki şirket ve kuruluşların kıyasıya yarıştığı prestijli ödül programında elde edilen başarının Halkbank’ın her geçen yıl güçlenerek artan marka değerinin küresel ölçekte göstergesi olduğunu belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Türkiye’nin gücünü iktisadi anlamda yaygınlaştırmak ve cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına işaret ettiğimiz Türkiye Yüzyılı hedefleriyle örtüşen kalkınma hamlesinin öncüsü olmak için finansal, sosyal, fikri ve insan sermayesini seferber etmiş bir bankayız. 27 bin çalışanımızla yazdığımız bu başarı hikâyesini yeni ödüllerle taçlandırmak ve yeni bankacılık ekosisteminin öncüsü olmak için şevkle çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.