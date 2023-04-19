Halkbank'tan 60 milyar TL'lik borçlanma planı

Halkbank Yönetim Kurulu, yurt içinde 60 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için Genel Müdürlük makamını yetkilendirdi.

Halkbank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 60 milyar TL'ye kadar farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, gerçekleştirilecek bono ve/veya tahvil ihraçlarının vadesinin 10 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi ve söz konusu ihraçlarla ilgili tüm hususlar için Genel Müdürlük Makamı yetkilendirildi.