Halkbank'tan ABD mahkeme kararıyla ilgili açıklama

Halkbank, ABD Yüksek Mahkemesi'nin dünkü açıkladığı kararla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Banka, bundan sonraki aşamayla ilgili olarak, "Halkbank dosyası Yüksek Mahkemenin görüşleri doğrultusunda, İkinci İstinaf Mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacaktır. Alt mahkemenin tekrar aleyhimize bir karar vermesi halinde yeniden Yüksek Mahkemeye (Supreme Court'a) başvuru hakkımız saklıdır" olarak belirtti.

Halkbank'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank davasıyla ilgili başvurumuzu inceleyip, 19.04.2023 tarihinde oy çokluğu ile karara bağlamıştır.

Başvurumuzda, Halkbank'ın Devlet Bankası olması sebebiyle;

1. FSIA (Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası) kapsamında,

2. ABD Mahkemelerince bugüne kadar verilen kararlardan oluşan teamül hukuku (common law) kapsamında,

ABD Mahkemelerinde yargılanamayacağımız ileri sürülmüştür.

ABD Yüksek Mahkemesi bu argümanlardan ilkini reddetmesine rağmen, İkinci İstinaf Mahkemesinin kararını iptal ederek, dosyayı teamül hukuku bakımından incelenerek yeniden karar verilmesi için İkinci İstinaf Mahkemesine iade etmiştir.

Bundan sonraki aşamada, Halkbank dosyası Yüksek Mahkemenin görüşleri doğrultusunda, İkinci İstinaf Mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacaktır. Alt mahkemenin tekrar aleyhimize bir karar vermesi halinde yeniden Yüksek Mahkemeye (Supreme Court'a) başvuru hakkımız saklıdır.

Temyiz süreci, dosyanın iadesiyle devam edeceğinden dolayı jürili duruşmaya dair yargılamanın durdurulması kararı devam edecektir.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.

Neler oldu?

ABD Yüksek Mahkemesi, Manhattan merkezli ABD 2. Temyiz Mahkemesi'nin Halkbank hakkında cezai kovuşturmanın devam etmesine izin veren kararını iptal etti. Öte yandan, alt mahkemenin "Halkbank yargılanmalı" kararını da desteklemedi.

ABD yüksek mahkemesi, İran'ın ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımları ihlal etmesine yardımcı olmakla itham edilen Halkbank'ın temyiz başvurusunu değerlendiriyordu.

Halkbank, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" çerçevesinde hakkındaki davanın düşmesi talebiyle başvuruda bulunmuştu.

Daha önce ABD'deki alt mahkeme Halkbank'ın ABD'de yargılanmasına imkan veren bir karar almıştı.

Halkbank alt mahkemenin kararına itiraz etmiş, çoğunluğu Türk devletine ait bir kamu bankası olması nedeniyle ABD mahkemelerinde yargılanamayacağını, devletlerin sahip olduğu dokunulmazlıktan yararlanma hakkı olduğunu savunmuştu.