Halkbank, Genel Müdür ile ilgili olduğu iddia edilen haberleri yalanladı. Bankadan yapılan açıklamada, “Haber ve paylaşımlar gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde yalan açıklamalardır” denildi.

Halkbank’tan 'Genel Müdür' iddialarına yönelik yalanlama: Haberler gerçeği yansıtmıyor
Halkbank, Genel Müdür ile ilgili olduğu iddia edilen lüks doğum günü haberlerine yönelik açıklama yayınladı. Banka, haberlerin iftira türünde yalan açıklamalar olduğunu kaydetti.

Banka tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sözcü Gazetesine ait yazılı ve sosyal medya kanalları ile bazı sosyal medya hesaplarında Bankamız Genel Müdürü olduğu iddia edilerek, Bodrum’da bir restoranda sözde şampanyaların içildiği lüks bir doğum günü partisine Bankamız Genel Müdürünün katıldığı yönündeki haber ve paylaşımlar gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde yalan açıklamalardır.

Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan; haksız, yalan, mesnetsiz haber ve yorumlar ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızın kullanılacağını Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Şirket Haberleri
