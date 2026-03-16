Halkbank’tan kritik denetim hamlesi: EY görevlendirildi

Halkbank, ABD yaptırımları ile para aklamayla mücadele kurallarına uyum sürecinin denetlenmesi için bağımsız denetim şirketi Ernst & Young’ı yetkilendirdi. Söz konusu görevlendirmenin, Halkbank’ın avukatları tarafından Cuma günü mahkemeye sunulan dilekçede yer aldığı bildirildi.

Halkbank'ın herhangi bir para cezası ile karşı karşıya kalmadan ABD Adalet Bakanlığı ile suçlamalardan vazgeçilmesi için yaptığı anlaşmanın koşulları arasında ABD yaptırımları ve para aklamayla mücadele ile uyumlu faaliyet gösterdiğini denetleyecek bir denetçi bulundurması yer alıyordu.