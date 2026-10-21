Halkbank’tan ücretsiz yaşam boyu eğitim: “Halkın Akademisi” kapılarını açtı

Halkbank, sosyal sorumluluk yaklaşımı doğrultusunda toplumsal gelişime katkı sağlamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Banka son olarak bünyesindeki eğitim platformlarını tek çatı altında birleştirdiği Halkın Akademisi’ni kamuoyunun erişimine açtı. “Yaşam boyu eğitim” vizyonuyla hayata geçirilen platformda; çocuklar, gençler, kadın girişimciler, KOBİ’ler ve emekliler olmak üzere 5 farklı kategoride 600’e yakın içerik yer alıyor. Bankanın kurumsal bilgi birikimini toplumun hizmetine sunan platform, katılımcıların kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine; sertifika programlarıyla da bu yetkinlikleri belgelendirmelerine imkân tanıyor.

Kişisel gelişim ve finansal okuryazarlıkla ilgili çok sayıda eğitimi bir araya getiren Halkın Akademisi’nde çocuklar için tasarruf ve çevre farkındalığı; gençler için iş hayatına uyum, iletişim ve kariyer gelişimine yönelik içerikler bulunuyor. Kadın girişimcilere markalaşma, pazarlama ve dijital ticaret alanlarında rehberlik eden platform, emeklilere aktif, sağlıklı ve üretken bir emeklilik dönemi için zihinsel zindelik ve kişisel dönüşümü odaklı içerikler sunuyor. İşini büyütmek isteyen KOBİ’ler de kendi ihtiyaçlarına uygun içeriklerden faydalanabilecek. Platformun tamamen ücretsiz olması ise bilgi ve eğitime erişimde fırsat eşitliğini destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

“Halkın Akademisi kesintisiz bir öğrenme yolculuğu sunuyor”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmak, günümüzde her zamankinden daha önemli hale geldi. Biz de bu amaçla, yeni dünyanın ihtiyaçlarına odaklanan Halkın Akademisi’ni kurduk.” dedi.

Halkın Akademisi’nin kesintisiz bir öğrenme yolculuğunu sunduğunu söyleyen Recep Süleyman Özdil, şu ifadeleri kullandı:

“Burada çocuklardan gençlere, kadınlardan KOBİ ve emeklilerimize kadar herkese özel yüzlerce eğitim içeriği bulunuyor. Amacımız, vatandaşlarımızın hayatlarının farklı dönemlerinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve becerilere kolayca ulaşmalarına katkı sağlamak. Bu platform, çocuklarımızın yarınlara hazırlandığı, gençlerimizin kariyerlerine yön verdiği, kadın girişimcilerimizin ve KOBİ’lerimizin işlerini büyütmesine yardımcı olacak bir merkez olarak hizmet verecek. Önce Halk, Sonra Banka misyonumuzla vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı önemsiyoruz. Böylesine kapsamlı bir eğitim platformunu, ücretsiz olarak tüm halkımızın hizmetine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.”